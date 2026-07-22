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दरभंगा में दिनदहाड़े लूट और चाकू गोदकर हत्या, रेहान की मौत से इलाके में सनसनी

Bihar Mohammad Rehan Murder Incident: बिहार के दरभंगा में 21 वर्षीय मोहम्मद रेहान की लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. रेहान अपने मालिक के ढाई लाख रुपये लेकर जा रहा था. वारदात के बाद मुल्जिम पैसे लेकर फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि परिवार इंसाफ और जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 22, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:58 PM IST
दरभंगा में दिनदहाड़े लूट और चाकू गोदकर हत्या, रेहान की मौत से इलाके में सनसनी

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