/दरभंगा में दिनदहाड़े लूट और चाकू गोदकर हत्या, रेहान की मौत से इलाके में सनसनी

Bihar Mohammad Rehan Murder Incident: बिहार के दरभंगा में दिनदहारे लूटपाट और चाकू गोदकर हत्या करने की घटना सामने आई है. दरभंगा में बदमाशों ने 21 साल के मोहम्मद रेहान को चाकू मारकर हत्या उस समय कर दी, जब रेहान ने 2.5 लाख रुपये की लूट करने की कोशिश कर रहे बदमाशों का विरोध किया. विरोध करने पर बदमाशों ने मोहम्मद रेहान की हत्या कर दी और उसके 2.5 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना तब हुई, जब मोहम्मद रेहान एक हार्डवेयर दुकान से मालिक को 2.5 लाख रुपये पहुंचाने जा रहा था. इस दौरान बदमाश पहले से ही घात लगाकर तैयार थे. मौका मिलते ही बदमाशों ने रेहान के पैसे लूटने की कोशिश की, विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू गोदकर रेहान की हत्या कर दी.