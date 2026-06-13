/Darbhanga: 12 सेकेंड में 20 वार! यामाहा शोरूम में मैनेजर फैज की खौफनाक हत्या, आरोपी सोनू फरार

दरअसल, शुक्रवार शाम करीब पांच बजे शोरूम के ज्यादातर कर्मचारी अपने घरों के लिए निकल चुके थे. उस समय शोरूम में कुछ ही कर्मचारी मौजूद थे और फैज अहमद अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे. तभी एक युवक हाथ में लोहे की शॉकर रॉड लेकर शोरूम के अंदर दाखिल हुआ और सीधे फैज पर हमला कर दिया. आरोपी ने महज 12 सेकेंड के भीतर फैज अहमद के सिर पर लोहे की रॉड से आठ बार हमला किया. पहले ही वार में फैज गंभीर रूप से घायल हो गए और खुद का बचाव करने की स्थिति में नहीं रहे. इसके बाद आरोपी कुछ क्षण के लिए फ्रेम से बाहर गया और फिर हाथ में कैंची लेकर वापस लौटा. उसने फैज के सीने पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया.