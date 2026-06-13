/Darbhanga: 12 सेकेंड में 20 वार! यामाहा शोरूम में मैनेजर फैज की खौफनाक हत्या, आरोपी सोनू फरार

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Darbhanga News: बिहार के दरभंगा जिले में 12 जून को एक यामाहा शोरूम के मैनेजर की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है. मृतक की पहचान 30 साल के मोहम्मद फैज अहमद के रूप में हुई है, जो चंदनपट्टी स्थित यामाहा शोरूम में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे.
दरअसल, शुक्रवार शाम करीब पांच बजे शोरूम के ज्यादातर कर्मचारी अपने घरों के लिए निकल चुके थे. उस समय शोरूम में कुछ ही कर्मचारी मौजूद थे और फैज अहमद अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे. तभी एक युवक हाथ में लोहे की शॉकर रॉड लेकर शोरूम के अंदर दाखिल हुआ और सीधे फैज पर हमला कर दिया. आरोपी ने महज 12 सेकेंड के भीतर फैज अहमद के सिर पर लोहे की रॉड से आठ बार हमला किया. पहले ही वार में फैज गंभीर रूप से घायल हो गए और खुद का बचाव करने की स्थिति में नहीं रहे. इसके बाद आरोपी कुछ क्षण के लिए फ्रेम से बाहर गया और फिर हाथ में कैंची लेकर वापस लौटा. उसने फैज के सीने पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया.
सीने में मारा 12 बार कैंची
बताया जा रहा है कि करीब तीन सेकेंड के भीतर आरोपी ने सीने पर लगभग 12 बार कैंची से हमला किया. हमले के दौरान शोरूम में मौजूद अन्य कर्मचारी और लोग आरोपी के हाथ में हथियार देखकर डर गए. चश्मदीदों के मुताबिक, हमलावर की आक्रामकता इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसे रोकने या पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आराम से अपनी स्कूटी पर बैठकर फरार हो गया.
दरभंगा में दिनदहाड़े शोरूम मैनेजर की हत्या, स्कूटी लेकर फरार हुआ बदमाश!
दरभंगा के एपीएम थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी चौक स्थित मिलेनियम बाइकर्स शोरूम में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने शोरूम मैनेजर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मो. फैज, पिता मो. अशद, निवासी:… pic.twitter.com/zNMBCO3CFC
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) June 13, 2026
घर में सबसे बड़े थे फैज
मोहम्मद फैज अहमद तीन बहनों और दो भाइयों में सबसे बड़े थे. उनकी शादी साल 2016 में हुई थी और वह आठ साल की एक बेटी के पिता थे. उनके पिता एक हाई स्कूल में शिक्षक रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल फैज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका है. बताया जा रहा है कि आरोपी सोनू पासवान पहले उसी शोरूम में मैनेजर पद पर कार्य कर चुका था, जिस पद पर बाद में फैज अहमद नियुक्त हुए थे.
पुलिस कर रही है जांच
प्रारंभिक जांच में इसी नौकरी और आपसी विवाद को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है. लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी एक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने नेशनल सिनेमा चौक, मौलागंज और लहेरियासराय इलाके में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. लोगों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की. देर रात तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी.