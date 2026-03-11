Delhi News: हर्ष और बाबू ने कबाड़ के सौदे के बहाने बुलाया, फिर कर दी आरिब की हत्या

Advertisement
Zee SalaamSalaam Crime NewsDelhi News: हर्ष और बाबू ने कबाड़ के सौदे के बहाने बुलाया, फिर कर दी आरिब की हत्या

Delhi Arib Murder Case: दिल्ली के चांदनी महल इलाके से लापता 31 साल के स्क्रैप डीलर आरिब की हत्या कर दी गई है. दिल्ली और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में उसकी बॉडी मिली और पैसे के झगड़े में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:48 AM IST

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी महल इलाके से लापता हुए 31 साल के स्क्रैप डीलर आरिब की हर्ष और बाबू ने मिलकर हत्या कर दी. आरिब का शव हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद हुआ है. पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरिब दिल्ली गेट इलाके का रहने वाला था और स्क्रैप टूल का बिजनेस करता था. वह 7 मार्च को करीब 2 लाख 5 हजार कैश लेकर फरीदाबाद गया था. बताया जा रहा है कि वह स्क्रैप से जुड़े काम के लिए वहां गया था.

जब आरिब देर रात तक घर नहीं लौटा, तो उसके परिवार को चिंता हुई. परिवार ने पहले तो खुद ही उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी न मिलने पर उन्होंने चांदनी महल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरिब की आखिरी बार फोन पर बात हर्ष नाम के एक युवक से हुई थी. शक के आधार पर पुलिस ने हर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में हर्ष ने पुलिस को बताया कि उसका मोबाइल फोन उसके दोस्त राहुल के पास है. पुलिस को यह शक हुआ, और किडनैपिंग के चार्ज में केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू की गई.

किस बात को लेकर हुआ था झगड़ा
जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की एक टीम फरीदाबाद पहुंची. पुलिस को जानकारी मिली कि राहुल अचानक अपना कमरा खाली करके अलीगढ़ में अपने गांव भाग गया है. इसके बाद पुलिस ने उसे ट्रैक किया और आखिरकार अलीगढ़ में उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में राहुल ने पूरी घटना का खुलासा किया. उसने बताया कि स्क्रैप के बिजनेस में पैसे के लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी झगड़े की वजह से हर्ष और उसके पार्टनर बाबू ने आरिब की हत्या कर दी.

पुलिस कर रही है इस एंगल से जांच
आरोपी की पहचान होने के बाद पुलिस ने फरीदाबाद में आरिब की बॉडी बरामद की. इसके बाद दूसरे आरोपी बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया गया. यह पूरा ऑपरेशन दिल्ली पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने मिलकर किया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से अभी भी पूछताछ की जा रही है और मामले के दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की प्लानिंग कब और कैसे की गई थी.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Delhi newsDelhi crime newsFaridabad Arib murderDelhi Arib murder case

