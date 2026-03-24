भजनपुरा में 18 साल के आसिफ की बेरहमी से हत्या, चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट

Bhajanpura News: देश की राजधानी दिल्ली के भजनपुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इस इलाके में एक मुस्लिम युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना उत्तरी घोंडा के सुभाष विहार इलाके में स्थित कृष्ण मंदिर के पास हुई. परिवार वाले घायल युवक आरिफ को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

दरअसल, 18 साल के मोहम्मद आसिफ भजनपुरा के सुभाष मोहल्ला का रहने वाला था. आसिफ जब घर लौट रहा था, तभी उसकी अपनी ही गली में लड़कों के एक समूह ने उसे रोक लिया. किसी बात को लेकर उनके बीच बहस छिड़ गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. इसके बाद लड़कों ने आसिफ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में आसिफ गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके परिवार वाले उसे इलाज के लिए JPC अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.

पुलिस कर रही है जांच

सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा चुका था. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए GTB अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने इस घटना के संबंध में भजनपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं.

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जिला पुलिस उपायुक्त ने क्या कहा?

वहीं, जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि देर रात पुलिस को भजनपुरा के सुभाष मोहल्ला इलाके में एक युवक पर चाकू से हमला किए जाने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि घायल युवक को उसके परिवार वाले पहले ही जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जा चुके थे. अस्पताल पहुंचने पर यह पुष्टि हुई कि डॉक्टरों ने 18 वर्षीय घायल युवक आसिफ को मृत घोषित कर दिया था.

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