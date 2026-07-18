/दिलशाद मस्जिद के पास गोलियों से गूंजा इलाका, साजिद उर्फ आलू दादा का दिनदहाड़े मर्डर

Delhi Murder Case: दिल्ली में कत्ल की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं. चाकू मारकर, गोली मारकर और दीगर तरीके से दिल्ली में आए दिन कत्ल की घटनाएँ सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली से एक दिल को दहला देने वाली कत्ल की खबर सामने आई है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार (17 जुलाई) की शाम करीब 6:00 बजे एक मुस्लिम नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया. मरहूम की पहचान 24 साल के साजिद उर्फ आलू दादा पुत्र निसार अहमद के रूप में हुई है. साजिद 'बाबू नगर' के गली नंबर-7 के निवासी है.