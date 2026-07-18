/दिलशाद मस्जिद के पास गोलियों से गूंजा इलाका, साजिद उर्फ आलू दादा का दिनदहाड़े मर्डर

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Delhi Murder Case: दिल्ली में कत्ल की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं. चाकू मारकर, गोली मारकर और दीगर तरीके से दिल्ली में आए दिन कत्ल की घटनाएँ सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली से एक दिल को दहला देने वाली कत्ल की खबर सामने आई है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार (17 जुलाई) की शाम करीब 6:00 बजे एक मुस्लिम नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया. मरहूम की पहचान 24 साल के साजिद उर्फ आलू दादा पुत्र निसार अहमद के रूप में हुई है. साजिद 'बाबू नगर' के गली नंबर-7 के निवासी है.
पुलिस ने बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर पुलिस थाना को यह जानकारी मिली कि दिलशाद मस्जिद, पुराना मुस्तफाबाद के पास नामालूम हमलावर ने साजिद पर गोली चला दी. घटना के बाद साजिद को घायल अवस्था में उनके परिचित उन्हें इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने भी मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं.
मरहूम साजिद का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड?
इस घटना के संबंध में थाना दयालपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि मरहूम साजिद उर्फ आलू दादा का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. पुलिस ने मुल्जिमों की पहचान, गिरफ्तारी और घटना के खुलासे के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। मामले की जांच जारी है.