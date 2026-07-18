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दिलशाद मस्जिद के पास गोलियों से गूंजा इलाका, साजिद उर्फ आलू दादा का दिनदहाड़े मर्डर

Delhi Murder Case: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में 24 साल के साजिद उर्फ आलू दादा की गोली मारकर कत्ल कर दी गई. घायल अवस्था में उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मुल्जिमों की तलाश जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 18, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:31 AM IST
दिलशाद मस्जिद के पास गोलियों से गूंजा इलाका, साजिद उर्फ आलू दादा का दिनदहाड़े मर्डर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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