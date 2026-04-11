साथ घूमने निकला था शमीम, लाश बनकर लौटा; तीन दोस्तों की दरिंदगी से दहली दिल्ली

Delhi Murder Case: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने दोस्ती जैसे रिश्ते को शर्मसार कर दिया है. जिस पर भरोसा किया, उसी ने जान ले ली. यह घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि बेहद खौफनाक है. यह घटना इलाके मेंचर्चा का विषय बनी हुई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, वेलकम इलाके में 21 साल के शमीम की उसके तीन दोस्तों ने मिलकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर किया तो दंग रह गई. हत्यारोपी कोई और नहीं उसके तीन जिगरी दोस्त निकले, और इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजह भी हैरान करने वाली है. आरोपियों के मुताबिक, शमीम उन्हें परेशान करता था.

क्या है पूरा मामला?

शमीम का शव वेलकम झील पार्क से बरामद हुआ है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि शव खून से सना हुआ था और नौजवान की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी. हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मृतक के सिर और चेहरे को पत्थर से कुचल दिया था और शव को पत्तियों से ढक दिया था. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया कि मामला हत्या का

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परिजनों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

शमीम वेलकम के ओ-ब्लॉक का रहने वाला था और एक फैक्ट्री में जींस सिलाई का काम करता था. मृतक के परिजनों के मुताबिक, गुरुवार (9 अप्रैल) की रात करीब 10:30 बजे उसके तीन दोस्त, शमीम को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे. परिजनों ने बताया कि शमीम को बुलाकर ले जाने वालों दोस्त तिलक राज, वसीम उर्फ मिया और एक अन्य नौजवान था.

शमीम ने घरवालों से कहा था कि वह थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन पूरी रात वापस नहीं आया. इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, मगर कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार वेलकम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. शुक्रवार (10 अप्रैल) की रात करीब 8 बजे पुलिस को वेलकम झील पार्क में एक शव मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर जब शव की पहचान कराई गई, तो वह शमीम का निकला.

पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा

परिजनों ने आरोप लगाया है कि जिन दोस्तों के साथ वह गया था, उन्हीं ने उसकी हत्या की है. परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया गया है. जांच के दौरान वसीम उर्फ मिया (20), तिलक राज उर्फ राज (23) और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है.

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शमीम के जरिये उन्हें लगातार परेशान किए जाने के चलते उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है. हत्या की इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

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