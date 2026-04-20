दिल्ली से बहराइच तक गरीब मुसलमानों पर कहर, मजदूरी मांगने पर दबंगों ने पीटा

Delhi UP News: देश के कई राज्यों में मुसलमानों के साथ मजहब की वजह से हिंसा और मारपीट आम बात हो गई. हालात यह हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में भी मुस्लिम समुदाय के लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे. महज छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा बढ़कर जानलेवा हमलों में बदल रहा है. हालिया घटनाओं को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक नाई को अपने काम के पैसे मांगना भारी पड़ गया. सीलमपुर के जे ब्लॉक में इरफान नाम का नौजवान अपनी छोटी सी दुकान चलाता है और लोगों के बाल काटकर अपना घर चलाता है. बताया जा रहा है कि वह एक ग्राहक के बाल काट रहा था. काम पूरा होने के बाद जब उसने मेहनताना मांगा, तो ग्राहक ने पैसे देने से इनकार कर दिया.

बाल काटने के पैसे मांगने पर बदमाशों ने पीटा

इतना ही नहीं, उसने खुद को बदमाश बताते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी और कथित तौर पर रंगदारी की मांग भी करने लगा. यह मामूली विवाद कुछ ही देर में गंभीर झगड़े में बदल गया. आरोप है कि आरोपी थोड़ी देर बाद अपने चार साथियों के साथ वापस आया और इरफान पर बर्फ तोड़ने वाले नुकीले औजार से हमला कर दिया. यह हमला इतना खतरनाक था कि इरफान गंभीर रूप से घायल हो गया.

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दुकादार इरफान को घायल करने के बाद आरोपियों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नौजवान को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस आसपास लगे निगरानी कैमरों की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है.

यूपी के बहराइच में जूस के पैसे मांगने पर दबंगों का कहर

इसी तरह की एक और घटना देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से सामने आई है, जहां एक जूस बेचने वाले मुस्लिम नौजवान और उसके पिता को बेरहमी से पीट दिया गया. मामला रामगांव थाना क्षेत्र के खजुवा गांव का बताया जा रहा है. पीड़ित नफीस हर रोज रेहड़ी लगाकार जूस बेचता और इससे होने वाली आमदानी से घर का खर्च चलाता है.

रोज की तरह वह घटना वाले दिन भी जूस की रेहड़ी लगाए हुए था. इसी दौरान कुछ लोग जूस पीकर बिना पैसे दिए जाने लगे, तो उसने अपने मेहनत के पैसे मांग लिए. बस यही बात दबंगों को नागवार गुजरी. आरोप है कि करीब दस से पंद्रह लोगों ने मिलकर नफीस और उसके पिता पर लाठी-डंडों, लोहे के पाइप और हथियार के कुंदे से हमला कर दिया. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

इस घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायल नफीस और उसके पिता को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पीड़ित परिवार ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

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