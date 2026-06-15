उस समय रंगदारी और इलाके में वर्चस्व की लड़ाई का एंगल सामने आया था. उस मामले में चर्चित अपराधी राजा मेवाती उर्फ अक्की डॉन का नाम भी चर्चा में आया था. हालांकि उस हमले में राशिद बाल-बाल बच गया था. दिलचस्प बात यह है कि जिस अक्की डॉन का नाम पहले की घटनाओं में सामने आया था, उसकी भी 26 मई को हत्या हो चुकी है. पुलिस उस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है. ऐसे में राशिद की हत्या ने जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं.