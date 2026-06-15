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Mustafabad Murder Case: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद स्थित नेहरू विहार डी-2 इलाके में सोमवार (15 जून) को दिनदहाड़े 42 वर्षीय पानी प्लांट मालिक राशिद की हत्या कर दी गई. गोलीबारी की इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहश्त का माहौल फैल गया. बाइक सवार बदमाशों ने पानी प्लांट के बाहर पहुंचकर ताबड़तोड़ 10 से राउंड से ज्यादा फायरिंग की और मौके से फरार हो गए.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर सीधे राशिद को निशाना बनाने आए थे और उन्हें गोली मारकर भाग गए. गोलियों की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल राशिद को तत्काल जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
इस गोलीबारी की सूचना मिलते ही दयालपुर थाना की पुलिस और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पता चला है कि राशिद पर यह पहला हमला नहीं था. अक्टूबर 2025 में भी नेहरू विहार स्थित इसी पानी प्लांट के बाहर फायरिंग की गई थी.
उस समय रंगदारी और इलाके में वर्चस्व की लड़ाई का एंगल सामने आया था. उस मामले में चर्चित अपराधी राजा मेवाती उर्फ अक्की डॉन का नाम भी चर्चा में आया था. हालांकि उस हमले में राशिद बाल-बाल बच गया था. दिलचस्प बात यह है कि जिस अक्की डॉन का नाम पहले की घटनाओं में सामने आया था, उसकी भी 26 मई को हत्या हो चुकी है. पुलिस उस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है. ऐसे में राशिद की हत्या ने जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं.
पुलिस अब इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश, गैंगवार, रंगदारी नेटवर्क या अक्की डॉन हत्याकांड के बाद शुरू हुए बदले के सिलसिले की संभावनाओं की जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है. हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर लगातार दबिश दी जा रही है.
वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. एहतियातन क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.