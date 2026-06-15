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बेखौफ बदमाशों का आतंक, पानी प्लांट मालिक राशिद की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

Mustafabad Murder Case: दिल्ली के मुस्तफाबाद में दिनदहाड़े पानी प्लांट मालिक राशिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. पुलिस गैंगवार, रंगदारी और पुरानी रंजिश समेत कई पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 15, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:01 PM IST
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