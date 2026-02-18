Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3114674
Zee SalaamSalaam Crime Newsउमरदीन की हत्या से भड़का गुस्सा; हमें इंसाफ चाहिए के नारों से गूंजी नंद नगरी, सड़क पर उतरा जनसैलाब

उमरदीन की हत्या से भड़का गुस्सा; 'हमें इंसाफ चाहिए' के नारों से गूंजी नंद नगरी, सड़क पर उतरा जनसैलाब

Delhi Murder Case: दिल्ली के नंद नगरी में 17 फरवरी की एक मुस्लिम शख्स की हत्या के बाद सनसनी फैल गई थी. पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया. इंसाफ की मांग को लेकर भारी भीड़ जुटी और लंबा जाम लग गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और मामले की जांच शुरू कर दी है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:40 PM IST

Trending Photos

उमरदीन के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते परिजन और स्थानीय लोग
उमरदीन के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते परिजन और स्थानीय लोग

Delhi Crime News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में हुए उमरदीन हत्याकांड के बाद बुधवार (18 फरवरी) को इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला. हत्या के विरोध में परिजनों और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मृतक को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने मृतक का शव सड़क के बीचोंबीच रख दिया, जिसकी वजह से इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, नत्थू चौक फ्लाईओवर से नंद नगरी डीसी ऑफिस जाने वाली सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया गया. देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और "हमें इंसाफ चाहिए" के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. प्रदर्शन के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया. हालात बिगड़ते देख वेलकम, नंद नगरी और जीटीबी एनक्लेव थानों की पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश शुरू कर दी.

पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की और काफी देर तक बातचीत और समझाइश का दौर चलता रहा. कई घंटों की मशक्कत और आश्वासन के बाद परिजन शव लेकर अपने घर लौटे, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो सका. घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बिरनपुर: रहीम और ईदुल को नहीं मिला इंसाफ; हत्या केस के सभी 17 आरोपी बरी

मृतक की बीवी राबिया ने रोते हुए इंसाफ की मांग की. राबिया का आरोप है कि जिस शख्स ने गोली चलाई, उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और अगर उसे जेल में रखा जाता तो यह घटना नहीं होती. उन्होंने बताया कि आरोपी नाबालिग होने के कारण सुधार गृह से बाहर आ गया था. मृतक उमरदीन के परिवार में पत्नी राबिया, बेटा तहजीम समेत अन्य सदस्य हैं. तहजीम दसवीं कक्षा का छात्र है और इन दिनों उसकी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार शाम नंद नगरी के बी-2 ब्लॉक में यह घटना हुई थी. बताया जा रहा है कि ट्यूशन से लौट रहे तहजीम का कुछ नौजवानों से झगड़ा हो गया था. इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पिता उमरदीन पर हमलावरों ने पहले हमला किया और फिर गोली चला दी. गोली सीने में लगने से उनकी मौत हो गई. घायल अवस्था में उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चिकित्सकीय परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम भी तैनात की गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर, गिरफ्तारी की कोशिश जारी है.

यह भी पढ़ें: Hate Against Muslims: मुसलमानों के समर्थन में उतरा हिन्दू समाज; नाम पूछकर दुकानदारों को मेले से किया था बाहर

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Delhi newsDelhi crime newsmuslim news

Trending news

Delhi news
उमरदीन की हत्या से भड़का गुस्सा; सड़क पर शव रखकर परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार
Bihar News
मुस्लिमों के खिलाफ BJP का बुलडोजर मॉडल पहुंचा बिहार, सीतामढ़ी में की मस्जिद ध्वस्त
Supreme Court
4 लाख नहीं, शमी से 10 लाख चाहिए! SC में हसीन जहां ने याचिक दायर कर रखी ये मांग
chhattisgarh news
मुसलमानों के समर्थन में हिन्दू समाज; नाम पूछकर दुकानदारों को मेले से किया था बाहर
ICC Men's T20 World Cup
Opinion: जर्सी बदली, किस्मत नहीं! अभिषेक शर्मा की फ्लॉप फॉर्म से टीम इंडिया परेशान
Palestine news
रमजान में इजरायल की नापाक साजिश, अल-अक्सा मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री पर लगा बैन
Ramzan Cresent
दोस्तों-रिश्तेदारों को भेजें ये प्यारा पैगाम; मुबारक हो मोमिनों आ गया है माहे रमजान!
Ramadan 2026
Ramadan की रातों का सबसे बड़ा तोहफा! क्यों खास है तरावीह नमाज, जानिए पूरी हकीकत
Telangana NEWS
हिंदू त्योहारों पर सुविधा मिलने पर चुप, रमजान में छूट मिलने पर हंगामा क्यों?
Ramadan 2026
रमजान का चांद देखते ही मुसलमान लेते हैं 5 संकल्प; इस माह से करते हैं बेइन्तहा प्यार