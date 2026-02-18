उमरदीन की हत्या से भड़का गुस्सा; 'हमें इंसाफ चाहिए' के नारों से गूंजी नंद नगरी, सड़क पर उतरा जनसैलाब

Delhi Crime News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में हुए उमरदीन हत्याकांड के बाद बुधवार (18 फरवरी) को इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला. हत्या के विरोध में परिजनों और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मृतक को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने मृतक का शव सड़क के बीचोंबीच रख दिया, जिसकी वजह से इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, नत्थू चौक फ्लाईओवर से नंद नगरी डीसी ऑफिस जाने वाली सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया गया. देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और "हमें इंसाफ चाहिए" के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. प्रदर्शन के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया. हालात बिगड़ते देख वेलकम, नंद नगरी और जीटीबी एनक्लेव थानों की पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश शुरू कर दी.

पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की और काफी देर तक बातचीत और समझाइश का दौर चलता रहा. कई घंटों की मशक्कत और आश्वासन के बाद परिजन शव लेकर अपने घर लौटे, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो सका. घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है.

मृतक की बीवी राबिया ने रोते हुए इंसाफ की मांग की. राबिया का आरोप है कि जिस शख्स ने गोली चलाई, उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और अगर उसे जेल में रखा जाता तो यह घटना नहीं होती. उन्होंने बताया कि आरोपी नाबालिग होने के कारण सुधार गृह से बाहर आ गया था. मृतक उमरदीन के परिवार में पत्नी राबिया, बेटा तहजीम समेत अन्य सदस्य हैं. तहजीम दसवीं कक्षा का छात्र है और इन दिनों उसकी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार शाम नंद नगरी के बी-2 ब्लॉक में यह घटना हुई थी. बताया जा रहा है कि ट्यूशन से लौट रहे तहजीम का कुछ नौजवानों से झगड़ा हो गया था. इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पिता उमरदीन पर हमलावरों ने पहले हमला किया और फिर गोली चला दी. गोली सीने में लगने से उनकी मौत हो गई. घायल अवस्था में उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चिकित्सकीय परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम भी तैनात की गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर, गिरफ्तारी की कोशिश जारी है.

