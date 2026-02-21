दिल्ली शूटआउट: उमरदीन की हत्या के बाद फरार सुनील पुलिस के हत्थे चढ़ा, किया चौंकाने वाला खुलासा

Delhi Muslim Murder Case: देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के नन्द नगरी इलाके में बेटे के झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंचे एक शख्श की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी. पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से एक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं.

इस मामले से जुड़े पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुनील उर्फ नरेंद्र (34) के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ पहले से करीब आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं. जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, यह पूरी घटना बीते मंगलवार (17 फरवरी) की है. मृतक उमरदीन का बेटा कैफ ट्यूशन से घर वापस लौट रहा था. इसी दौरान सी-3, नन्द नगरी बड़े स्कूल के पास उसका किसी शख्स से झगड़ा हो गया था. झगड़े के बाद कैफ ने फोन करके अपने पिता उमरदीन को मामले की जानकारी दी. बेटे के साथ अनहोनी होने की आशंका के मद्देनजर पिता उमरदीन मौके पर पहुंचे और विवाद को शांत कराने के लिए बीच-बचाव करने लगे.

पुलिस के मुताबिक, जब उमरदीन झगड़ा खत्म कराने की कोशिश कर रहे थे, तभी आरोपी ने अचानक पिस्तौल निकालकर उनके सीने में गोली मार दी. गोली लगने के बाद उमरदीन गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था. इसके अगले दिन पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने मृतक के शव को सड़क के बीचों-बीच रखकर प्रदर्शन किया था.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई. थाना प्रभारी आनंद यादव की अगुवाई में एएसआई प्रमोद, हेड कॉन्स्टेबल दीपक, विपिन, रोहित, कॉन्स्टेबल जितेंद्र और विमल की टीम बनाई गई. टीम ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्य जुटाकर आरोपी तक पहुंच बनाई और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है.

