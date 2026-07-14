/Delhi Riots 2020: ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने पर अंकित शर्मा के पिता ने जताई खुशी, जानें क्या कहा?

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Delhi Riots 2020: देश की राजधानी दिल्ली में साल 2020 में दंगा हुआ था. इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे. इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की भी हत्या हुई. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है. कोर्ट के इस फैसले पर अंकित के पिता ने खुशी का इजहार किया है. उन्होंने एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, "उन्हें खुशी है कि जज ने एक पिता के बेटे के बिना जीने के दर्द को समझा."
दरअसल, कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने हुसैन को हत्या, अलग-अलग धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और घातक हथियारों के साथ दंगा करने का दोषी ठहराया. चार दूसरे लोगों नाज़िम, कासिम, जावेद और अनस को भी हत्या के अलावा दो अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया, जबकि छह अन्य लोगों को मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.
'आरोपी को हो फांसी की सजा'
कोर्ट के इस फैसले पर अंकित के पिता रविंदर कुमार ने कहा, "पांच साल से ज़्यादा के इंतजार के बाद इस फैसले से कुछ राहत मिली है. मैं बस यही चाहता हूं कि जज उन्हें कड़ी सज़ा दें ताकि अंकित की हत्या के दौरान उन्होंने जो क्रूरता दिखाई, उसके लिए उन्हें भुगतना पड़े. इससे कम कुछ भी मेरे बेटे का अपमान होगा." वहीं, अंकित के भाई ने कहा कि वे चाहते हैं कि "आरोपियों को सबसे कड़ी सजा मिले." उन्होंने कहा, "आज, सिर्फ कुछ लोगों को दोषी ठहराया गया है. हम चाहते हैं कि मेरे भाई की हत्या में शामिल हर व्यक्ति का सामना कानून से हो, उन्हें फांसी दी जानी चाहिए."
पिता ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अंकित की कथित तौर पर 25 फरवरी 2020 को खजूरी खास में उनके घर के पास हत्या कर दी गई थी, जब वे चांद बाग पुलिया इलाके में दो समूहों के बीच हो रही झड़पों में फंस गए थे. जब उन्होंने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की, तो कथित तौर पर 20-25 लोगों की भीड़ ने उनका अपहरण कर लिया, उन पर हमला किया और चाकू घोंप दिया, जिसके बाद उन्हें इलाके के एक नाले में फेंक दिया गया. अंकित शर्मा के पिता ने कहा कि वे बेसब्री से फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे. मैं शुरू में ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता के तौर पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत आया था, लेकिन घटना के बाद मैं और मेरा परिवार सुनवाई में शामिल होने से डरते थे. अदालत में मौजूद रहने से पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं.