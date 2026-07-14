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Delhi Riots 2020: ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने पर अंकित शर्मा के पिता ने जताई खुशी, जानें क्या कहा?

Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगे के दौरान अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है. कोर्ट के इस फैसले पर अंकित शर्मा के पिता खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद उनके बेटे को न्याय मिला है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 14, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:15 PM IST
Delhi Riots 2020: ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने पर अंकित शर्मा के पिता ने जताई खुशी, जानें क्या कहा?
Image Credit: अंकित शर्मा और ताहिर हुसैनSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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