/Delhi Riots 2020: ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने पर अंकित शर्मा के पिता ने जताई खुशी, जानें क्या कहा?

पिता ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अंकित की कथित तौर पर 25 फरवरी 2020 को खजूरी खास में उनके घर के पास हत्या कर दी गई थी, जब वे चांद बाग पुलिया इलाके में दो समूहों के बीच हो रही झड़पों में फंस गए थे. जब उन्होंने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की, तो कथित तौर पर 20-25 लोगों की भीड़ ने उनका अपहरण कर लिया, उन पर हमला किया और चाकू घोंप दिया, जिसके बाद उन्हें इलाके के एक नाले में फेंक दिया गया. अंकित शर्मा के पिता ने कहा कि वे बेसब्री से फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे. मैं शुरू में ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता के तौर पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत आया था, लेकिन घटना के बाद मैं और मेरा परिवार सुनवाई में शामिल होने से डरते थे. अदालत में मौजूद रहने से पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं.