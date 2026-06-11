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Delhi Murder Case: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू सीलमपुर इलाके में रहने वाले दाऊद की तीन महीने पहले रजदा नाम की युवती से शादी हुई थी. तीन महीने के भीतर ही इस शादीशुदा जोड़े के बीच विवाद खड़ा हो गया, जिसने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि गुस्से से आगबबूला हुए पति ने अपनी पत्नी पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.
पुलिस के मुताबिक मामला सीलमपुर थाना क्षेत्र के गौतमपुरी इलाके का है. मृतका की पहचान राजदा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति दाऊद बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि दाऊद की पहली पत्नी से चार बच्चे हैं और उसने राजदा से दूसरी शादी कर ली. शादी के वक्त राजदा और उसके परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दाऊद शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. मृतका के परिजनों का आरोप है कि आरोपी और उसके परिवार ने दूसरी शादी की बात उनसे छिपाई थी.
परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही राजदा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और आरोपी अक्सर उसके साथ मारपीट करता था. बुधवार (10 जून) देर रात किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते गंभीर विवाद में बदल गई. आरोप है कि विवाद के दौरान दाऊद अपना आपा खो बैठा और उसने घर में रखे हथौड़े से पत्नी पर कई वार कर दिए। सिर और शरीर पर गंभीर चोट लगने से राजदा की मौके पर ही मौत हो गई.
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपने एक दोस्त वसीम को फोन कर बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची. सूचना मिलते ही सीलमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. फिलहाल पुलिस घरेलू विवाद समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल है.