पुलिस के मुताबिक मामला सीलमपुर थाना क्षेत्र के गौतमपुरी इलाके का है. मृतका की पहचान राजदा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति दाऊद बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि दाऊद की पहली पत्नी से चार बच्चे हैं और उसने राजदा से दूसरी शादी कर ली. शादी के वक्त राजदा और उसके परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दाऊद शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. मृतका के परिजनों का आरोप है कि आरोपी और उसके परिवार ने दूसरी शादी की बात उनसे छिपाई थी.