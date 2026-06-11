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3 माह पहले शादी; दाऊद ने हथौड़े से मारकर की बीवी की हत्या; ससुर बोला- बेटी के साथ हुआ था धोखा!

Delhi Murder Case: दाऊद नाम के एक शादीशुदा व्यक्ति ने राजदा नाम की युवती से दूसरी निकाह की. दाऊद की पहली पत्नी से चार बच्चे हैं, इस बात की जानकारी राजदा और उसके परिवार से कथित तौर पर छिपाई गई. इस शादी के तीन महीने ही हुए हैं. खबर है कि दाऊद ने अपनी पत्नी राजदा की हत्या कर दी है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 11, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:49 PM IST
3 माह पहले शादी; दाऊद ने हथौड़े से मारकर की बीवी की हत्या; ससुर बोला- बेटी के साथ हुआ था धोखा!
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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