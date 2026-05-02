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Zee SalaamSalaam Crime Newsदिल्ली में 16 साल के अयान की चाकू मारकर हत्या, परिवार ने धार्मिक पहचान पर बताया हमला

दिल्ली में 16 साल के अयान की चाकू मारकर हत्या, परिवार ने धार्मिक पहचान पर बताया हमला

Delhi News: दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 16 साल के अयान सैफी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. परिवार का आरोप है कि उसे धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया गया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: May 02, 2026, 01:16 PM IST

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दिल्ली में 16 साल के अयान की चाकू मारकर हत्या, परिवार ने धार्मिक पहचान पर बताया हमला

Trilokpuri Murder: देश की राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी के जुमे के दिन यानी 1 मई को कथित तौर पर एक 16 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. परिवार का दावा है कि यह हमला उसकी धार्मिक पहचान के कारण जान-बूझकर किया गया था. अपनी मां के अकेले ही पाले-पोसे गए पीड़ित अयान सैफी अपनी मां की इकलौती संतान था. वह अपनी पढ़ाई कर रहा था और साथ ही अपनी मां के रोज़मर्रा के कामों में भी मदद करता था.

पत्रकारों से बात करते हुए परिवार ने आरोप लगाया कि 30-35 साल के कुछ आदमियों ने अयान पर हमला किया. वे लड़के नहीं थे, बल्कि लंबे-चौड़े, कम से कम 30-35 साल के आदमी थे. मेरा बच्चा तो बस 16 साल का था. अयान की मां मीना ने कहा, “जब वह अपने एक दोस्त के साथ पार्क में खेल रहा था, तो कम से कम 8-10 लोगों ने उसे घेर लिया.” उन्होंने रोते हुए आगे कहा, “उसने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया था. वे उसे मुझसे छीन ले गए.”

परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि हमलावरों ने अयान का पीछा किया और फिर चाकू से उस पर कई बार वार किए. घटना को अपनी आंखों से देखने का दावा करने वाले एक रिश्तेदार ने बताया, “उन्होंने उस पर बार-बार चाकू से वार किए, उसकी पीठ, पेट और पैरों पर. यहां तक कि उसके हाथ पर भी गंभीर चोटें आई थीं.” उन्होंने बताया कि यह हमला पहले से सोच-समझकर किया गया था और इसकी जड़ में “वकील” नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ हुआ पुराना झगड़ा था. रिश्तेदारों ने कहा कि अयान का इस झगड़े से कोई सीधा लेना-देना नहीं था, फिर भी उसे निशाना बनाया गया.

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परिवार के एक अन्य सदस्य ने कहा, “उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. उन्होंने किसी और के झगड़े की वजह से उसे मार डाला.” हमले के बाद अयान को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे AIIMS में रेफर कर दिया गया. परिवार ने बताया कि जब पीड़ित कुछ समय के लिए होश में आया, तो पुलिस अधिकारियों ने उसका बयान दर्ज किया. एक रिश्तेदार ने बताया, “उसने कई हमलावरों के नाम बताए. पुलिस ने पूरी बातचीत का वीडियो भी बनाया.” उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में अस्पताल में परिवार वालों को पीड़ित से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी.

परिवार के अनुसार, अयान को कई बार धमकियां मिली थीं, जिसके चलते उसने पुलिस में शिकायतें भी दर्ज कराई थीं. हालांकि, परिवार का कहना है कि उन शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा, "उसे 'मुसल्ला' और 'कटुआ' कहकर बुलाया जाता था. बार-बार मिल रही धमकियों के कारण वह कुछ जगहों पर जाने से डरता था." रिश्तेदारों ने हालिया हमले के संबंध में पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए. बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने परिवार को आरोपियों की हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी है, लेकिन इसके अलावा कोई और विवरण नहीं दिया है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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