फॉलोअर्स और पैसे के लालच में नाबालिग ने किया देवी-देवताओं का अपमान, पुलिस ने लिया एक्शन

Etawah News: इटावा में एक नाबालिग लड़की ने अपने दोस्त आसिफ के कहने पर कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Etawah News: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सोशल मीडिया पर देवी-देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद भारी हंगामा हुआ है. इस घटना में पुलिस ने एक नाबालिग मुस्लिम छात्रा समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. वहीं, विवाद बढ़ने के बाद छात्रा ने कैमरे के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है.
दरअसल, यह मामला थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, एक नाबालिग छात्रा ने सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो पोस्ट किया था जिसमें देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी. वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठनों ने सख्त आपत्ति जताते हुए मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
फॉलोअर्स के लिए किया ये गंदा काम
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग छात्रा, उसके माता-पिता और एक सोशल मीडिया मित्र आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जांच में सामने आया है कि छात्रा ने यह वीडियो अपने माता-पिता और आसिफ के कहने पर पोस्ट किया था. आसिफ ने उसे यह कहकर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया था कि इससे मुस्लिम संगठनों का समर्थन मिलेगा, सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ेंगे और अच्छी कमाई होगी.
आरोपियों से हो रही पूछताछ
वहीं, विवाद बढ़ने पर छात्रा ने माफी मांगते हुए कहा कि उससे अज्ञानतावश गलती हुई थी और वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराएगी. इस बीच, पुलिस छात्रा के माता-पिता से पूछताछ कर रही है. सीओ सिटी अभय नारायण राय ने बताया कि पुलिस ने छात्रा और उसके माता-पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.