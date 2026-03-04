Ghaziabad News: एक्स मुस्लिम Saleem पर हमले के दोनों आरोपी भाई एनकाउंटर में ढेर

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने एक्स मुस्लिम और यूट्यूबर सलीम पर जानलेवा हमले के आरोपियों को मार गिराया. पुलिस के मुताबिक, इस मामले के दोनों आरोपी सिर्फ 48 घंटे के अंदर अलग-अलग एनकाउंटर में मारे गए. पुलिस ने बताया कि आरोपी गुलफाम और जीशान सगे भाई थे जो असल में अमरोहा जिले के रहने वाले थे. दोनों बढ़ई का काम करते थे और गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में रहते थे.

दरअसल, 27 फरवरी को दोनों भाइयों ने गाजियाबाद के लोनी इलाके में यूट्यूबर सलीम पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा था. हमले के दौरान आरोपियों ने पेपर कटर से सलीम की गर्दन काटने की कोशिश की और पेट में भी कई बार चाकू घोंपा. गंभीर रूप से घायल सलीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह अभी भी अपनी जान से जूझ रहा है.

घटना के बाद एक आरोपी का एनकाउंटर

इस घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज की और दोनों आरोपियों की पहचान कर ली. पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया. इस बीच, 1 मार्च को पुलिस ने पहले आरोपी जीशान को एनकाउंटर में मार गिराया. दूसरा आरोपी गुलफाम मंगलवार को इंदिरापुरम थाना इलाके में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. पुलिस के मुताबिक, क्राइम ब्रांच टीम को जानकारी मिली थी कि आरोपी गुलफाम कोड़ा इलाके में देखा गया है. इसके बाद पुलिस टीम ने उसकी तलाश शुरू की. इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस और आरोपी आमने-सामने आ गए.



पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की. इस फायरिंग में दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए. पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें गुलफाम को गोली लगी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे. रवींद्र गौड़ ने बताया कि 27 फरवरी को लोनी थाना इलाके में एक आदमी पर हमला हुआ था. इस मामले में दो आरोपियों की पहचान की गई थी और हर एक पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था.

पुलिस कर रही है जांच

पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी. पहला आरोपी पहले ही एनकाउंटर में मारा जा चुका था, जबकि दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया. शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि घायल सलीम धार्मिक मुद्दों और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता था. पुलिस का कहना है कि इसी वजह से आरोपी उससे नाराज थे और इसी रंजिश में उस पर हमला किया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और उनके कॉन्टैक्ट और एक्टिविटी की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की अच्छी तरह से जांच की जा रही है.

