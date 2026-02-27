इस्लाम और मुसलमानों के आलोचक Ex मुस्लिम सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला; हालत गंभीर

नई दिल्ली: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी थाना हलके की अशोक विहार कॉलोनी में उस वक़्त हड़कंप मच गया, जब कुछ नामालूम हमलावरों ने सलीम वास्तिक नाम के एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया. सलीम को ज़ख़्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया गई, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. सलीम खुद को एक्स मुस्लिम बताते हैं.

सलीम मुसलमान को लेकर दिए जाने वाले बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं. वो इस्लाम और मुसलमानों को आलोचना करते हैं. वो अपना @saleemwastik0007 नाम से एक यूटूब चैनल चलाते हैं. उनके चैनल पर लगभग 28 हज़ार व्यूअर्स हैं. चैनल पर किसी भी विडियो के पहले disclaimer में एक सन्देश आता है कि यह चैनल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों को सही इस्लाम की जानकारी देता है. हालांकि, चैनल के अधिकांश वीडियोज में इस्लामिक मान्यताओं और आस्थाओं का मज़ाक उड़ाया गया है. कुरआन, हदीस और पैगम्बर की शिक्षाओं और दावों पर सवाल उठाये गए हैं.

इस्लाम को लेकर सलीम के दावों और आलोचनाओं से कुछ मुसलमान उनसे नाराज़ रहते हैं. आशंका जताई जा रही है कि सलीम के इस्लाम की आलोचनाओं से नाराज़ होकर किसी असामाजिक या कट्टरपंथी तत्व ने उनकी जान लेने की कोशिश की है. हालांकि पुलिस ने अभी इस तरह की किसी नतीजे पर पहुँचने या आशंका को ख़ारिज किया है. पुलिस ने कहा है कि इस मामले में अभी जांच जारी है.

वहीँ, वारदात के एक चश्मदीद ने बताया कि वो सलीम से बात कर रहा था. इसी दौरान कुछ लोग आए और उसके ऊपर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया. गले और पेट में चाकुओं से ताबड़ तोड़ वार कर घायल कर दिया. हमले के बाद सलीम को अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल सलीम की स्थिति गंभीर है. चश्मदीद ने बताया कि हमलावर बाइक से आए थे. बाइक पर दो लोग सवार थे और दोनों ने हेलमेट लगा रखा था. हमला करने के काफी पहले से वो दोनों सलीम के घर के आसपास मंडरा रहे थे.

