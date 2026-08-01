/10 साल बाद केस से बरी हुआ रुस्तम, फिर भी जेल से बाहर क्यों नहीं आएगा? जानें पूरा मामला

कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी के पास घटना से जुड़े बुनियादी सवालों के भी जवाब नहीं थे. अदालत ने गौर किया कि पुलिस यह साफ नहीं कर सकी कि घटना के समय मौके पर कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे. इसके अलावा फायरिंग के दौरान आरोपी के साथ कितने साथी थे, इस बारे में भी कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं था. अदालत ने यह भी देखा कि पुलिस कुल कितने राउंड फायरिंग हुई या मौके से कितने खाली कारतूस बरामद हुए यह बताने में नाकाम रही. इन अहम तथ्यों के बारे में सटीक रिकॉर्ड न होने से जांच की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए. अदालत ने गवाहों के बयानों में भी कई विरोधाभास पाए और निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत भरोसेमंद नहीं थे.