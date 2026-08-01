/10 साल बाद केस से बरी हुआ रुस्तम, फिर भी जेल से बाहर क्यों नहीं आएगा? जानें पूरा मामला

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Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली के सरोजिनी नगर में जबरन वसूली और पुलिस पर गोलीबारी से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में गैंगस्टर रुस्तम को कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है. सेशन जज प्रशांत बेलगैया ने पुलिस की जांच में गंभीर कमियां बताईं और कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा. अदालत ने पुलिस जांच, चार्जशीट और गवाहों के बयानों में कई खामियां पाईं और आखिरकार आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.
दरअसल, 8 अगस्त 2016 को सरोजिनी नगर में रहने वाले एक व्यापारी शशि प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई कि गैंगस्टर रुस्तम उनसे रंगदारी के तौर पर 10 लाख की मांग कर रहा था. शिकायत के मुताबिक, रुस्तम जबरन वसूली की रकम लेने के लिए आशियाना इलाके के मजार रोड पर पहुंचा था. यह जानकारी मिलने पर पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की. हालांकि, आरोप है कि रुस्तम ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से भाग निकला. मुकदमे के दौरान पुलिस जांच में कई कमियां सामने आईं.
कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी के पास घटना से जुड़े बुनियादी सवालों के भी जवाब नहीं थे. अदालत ने गौर किया कि पुलिस यह साफ नहीं कर सकी कि घटना के समय मौके पर कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे. इसके अलावा फायरिंग के दौरान आरोपी के साथ कितने साथी थे, इस बारे में भी कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं था. अदालत ने यह भी देखा कि पुलिस कुल कितने राउंड फायरिंग हुई या मौके से कितने खाली कारतूस बरामद हुए यह बताने में नाकाम रही. इन अहम तथ्यों के बारे में सटीक रिकॉर्ड न होने से जांच की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए. अदालत ने गवाहों के बयानों में भी कई विरोधाभास पाए और निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत भरोसेमंद नहीं थे.
जेल से बाहर नहीं आएगा रुस्तम?
अपने फैसले में अदालत ने टिप्पणी की कि मामले की जांच अधूरी, सतही और लापरवाही भरी थी. अदालत ने कहा कि इतनी कमजोर और विरोधाभासी जांच के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के लिए मजबूत और विश्वसनीय सबूतों की जरूरत होती है, जो इस मामले में नहीं थे. इन्हीं आधारों पर अदालत ने गैंगस्टर रुस्तम को सभी आरोपों से बरी कर दिया. हालांकि, इस फैसले के बावजूद रुस्तम को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा. उन्हें अपने दो भाइयों, सलीम और सोहराब के साथ पहले ही दूसरे गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है और वे अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.