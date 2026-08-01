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10 साल बाद केस से बरी हुआ रुस्तम, फिर भी जेल से बाहर क्यों नहीं आएगा? जानें पूरा मामला

Delhi Firing Case: दिल्ली के सरोजिनी नगर में रंगदारी मांगने और पुलिस पर गोली चलाने के एक दशक पुराने मामले में सबूतों की कमी के कारण अदालत ने गैंगस्टर रुस्तम को बरी कर दिया. अदालत ने पुलिस की जांच को लापरवाह और कमजोर बताया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 01, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:05 AM IST
10 साल बाद केस से बरी हुआ रुस्तम, फिर भी जेल से बाहर क्यों नहीं आएगा? जानें पूरा मामला

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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