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UP News: लोनी में तैनात मुस्लिम सिपाही पर दुपट्टे से गला घोंट कर बीवी के कत्ल का इल्जाम

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के लोनी में ACP ऑफिस में तैनात एक कॉन्स्टेबल पर अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश करने का आरोप है. महिला के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कॉन्स्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 06, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:16 PM IST
UP News: लोनी में तैनात मुस्लिम सिपाही पर दुपट्टे से गला घोंट कर बीवी के कत्ल का इल्जाम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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