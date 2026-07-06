/UP News: लोनी में तैनात मुस्लिम सिपाही पर दुपट्टे से गला घोंट कर बीवी के कत्ल का इल्जाम

ACP ने दिया जांच का भरोसा

आरोप है कि कॉन्स्टेबल ने पहले अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद किया और फिर दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद उसने महिला के भाई को फोन करके कहा कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. महिला के पिता ने बताया कि वह तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करा सके क्योंकि उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती थी. होश में आने के बाद पूरी जानकारी मिलने पर उन्होंने पुलिस कार्रवाई की मांग की. ACP उपासना पांडे ने बताया कि विजयनगर पुलिस ने हत्या की कोशिश, उकसाने और दूसरे संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.