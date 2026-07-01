/जैद की हत्या का आरोपी राहुल गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर उठे सवाल; क्या अब होगा एनकाउंटर?

कहां का रहने वाला था जैद

गौरतलब है कि लोनी की मुस्तफाबाद कॉलोनी का रहने वाला ज़ैद उर्फ शारिक 10वीं क्लास का छात्र था. सोमवार दोपहर करीब 3 बजे वह अपने दोस्तों नदीम और इब्राहिम के साथ मोटरसाइकिल से बेहटा हाजीपुर के एक स्विमिंग पूल जा रहा था. बेहटा हाजीपुर नहर रोड पर मुड़ने के कुछ ही देर बाद उनकी मोटरसाइकिल सामने से आ रही एक नीली कार से छू गई. गुस्से में आकर कार में सवार व्यक्ति बाहर निकला, उसने जैद को दो-तीन थप्पड़ मारे, उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और अपने प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस ले गया. उसके दोस्त अपनी मोटरसाइकिल से कार के पीछे-पीछे गए. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. राहुल और उसके साथियों ने जैद की बेरहमी से पिटाई की थी. उसे गंभीर चोटें आई थीं और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.