/जैद की हत्या का आरोपी राहुल गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर उठे सवाल; क्या अब होगा एनकाउंटर?

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Ghaziabad Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में मोहम्मद जैद की मोटरसाइकिल से एक कार के टकराने के बाद पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी राहुल मावी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, पुलिस दूसरे आरोपी अनुज कसाना को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. इस बीच, सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जैद की हत्या के लिए जिम्मेदार आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में क्यों नहीं मारा गया. क्या एनकाउंटर सिर्फ धर्म के आधार पर ही होंगे?
दरअसल, दिल्ली के मुस्तफाबाद के रहने वाले मोहम्मद जैद अपने दोस्तों के साथ वॉटर पार्क जा रहे थे, तभी उनकी बाइक एक कार से टच हो गई. कार में सवार लोग जैद को जबरदस्ती अपने ऑफिस ले गए और बेरहमी से उनकी पिटाई की. इस हमले में जैद को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार करने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की. इस ऑपरेशन के दौरान आरोपी राहुल मावी को गिरफ़्तार कर लिया गया.
पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर एक नामजद व्यक्ति और एक दूसरे आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी. इसी कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी राहुल को बेहटा पाइपलाइन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं,डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि मुख्य आरोपी राहुल तिला शाहबाजपुर गांव का रहने वाला है. राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके फरार साथी की तलाश के लिए तीन टीमें तैनात की गई हैं.
कहां का रहने वाला था जैद
गौरतलब है कि लोनी की मुस्तफाबाद कॉलोनी का रहने वाला ज़ैद उर्फ शारिक 10वीं क्लास का छात्र था. सोमवार दोपहर करीब 3 बजे वह अपने दोस्तों नदीम और इब्राहिम के साथ मोटरसाइकिल से बेहटा हाजीपुर के एक स्विमिंग पूल जा रहा था. बेहटा हाजीपुर नहर रोड पर मुड़ने के कुछ ही देर बाद उनकी मोटरसाइकिल सामने से आ रही एक नीली कार से छू गई. गुस्से में आकर कार में सवार व्यक्ति बाहर निकला, उसने जैद को दो-तीन थप्पड़ मारे, उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और अपने प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस ले गया. उसके दोस्त अपनी मोटरसाइकिल से कार के पीछे-पीछे गए. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. राहुल और उसके साथियों ने जैद की बेरहमी से पिटाई की थी. उसे गंभीर चोटें आई थीं और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.