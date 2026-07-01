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जैद की हत्या का आरोपी राहुल गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर उठे सवाल; क्या अब होगा एनकाउंटर?

Mohammad Zaid Death Case: पुलिस ने गाजियाबाद में मोहम्मद जैद की हत्या में शामिल आरोपी राहुल मावी को गिरफ़्तार कर लिया है. पुलिस दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 01, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:20 PM IST
जैद की हत्या का आरोपी राहुल गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर उठे सवाल; क्या अब होगा एनकाउंटर?
Image Credit: जैद की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी राहुल मावी गिरफ्तार Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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