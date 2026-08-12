/बलरामपुर में पेट्रोल पंप पर मौलाना से मारपीट का आरोप, कम पेट्रोल का विरोध करने पर दाढ़ी खींचने का दावा; तीन गिरफ्तार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बलरामपुर के गोंसारडी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सदवा गोहर गांव के रहने वाले इकबाल अहमद मंगलवार सुबह अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर गए थे. इकबाल अहमद का इल्जाम है कि उन्हें उतनी मात्रा में पेट्रोल नहीं दिया गया, जितनी उन्होंने मांगी थी और जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए थे. इसलिए उन्होंने पेट्रोल की मात्रा को दोबारा नापने के लिए कहा. इल्जाम है कि इस बात को लेकर उसके और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच बहस हो गई. इसके बाद कर्मचारियों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की. पीड़ित का दावा है कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उसकी दाढ़ी खींची गई और उसके धर्म और जाति को लेकर अपमानजनक बातें कही गईं. उसने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई.