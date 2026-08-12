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बलरामपुर में पेट्रोल पंप पर मौलाना से मारपीट का आरोप, कम पेट्रोल का विरोध करने पर दाढ़ी खींचने का दावा; तीन गिरफ्तार

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक मौलाना के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मौलाना ने शिकायत की थी कि उन्हें पैसे देने के बावजूद कम पेट्रोल मिला. पीड़ित का आरोप है कि उनकी दाढ़ी खींची गई, उन्हें अपशब्द कहे गए और उनके साथ मारपीट की गई.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 12, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:44 AM IST
बलरामपुर में पेट्रोल पंप पर मौलाना से मारपीट का आरोप, कम पेट्रोल का विरोध करने पर दाढ़ी खींचने का दावा; तीन गिरफ्तार

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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