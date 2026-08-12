/बलरामपुर में पेट्रोल पंप पर मौलाना से मारपीट का आरोप, कम पेट्रोल का विरोध करने पर दाढ़ी खींचने का दावा; तीन गिरफ्तार

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Gonda News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक पेट्रोल पंप पर एक मौलाना के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है. इल्जाम है कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मौलाना के साथ मारपीट तब की, जब उन्होंने पैसे के हिसाब से कम ईंधन मिलने पर आपत्ति जताई. यह भी इल्जाम है कि उनकी दाढ़ी खींची गई और उन्हें अपशब्द कहे गए और धमकियां दी गईं. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बलरामपुर के गोंसारडी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सदवा गोहर गांव के रहने वाले इकबाल अहमद मंगलवार सुबह अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर गए थे. इकबाल अहमद का इल्जाम है कि उन्हें उतनी मात्रा में पेट्रोल नहीं दिया गया, जितनी उन्होंने मांगी थी और जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए थे. इसलिए उन्होंने पेट्रोल की मात्रा को दोबारा नापने के लिए कहा. इल्जाम है कि इस बात को लेकर उसके और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच बहस हो गई. इसके बाद कर्मचारियों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की. पीड़ित का दावा है कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उसकी दाढ़ी खींची गई और उसके धर्म और जाति को लेकर अपमानजनक बातें कही गईं. उसने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई.
तीन आरोपी गिरफ्तार
सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और आरोपी के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की मांग की. अवध केसरी सेना के अध्यक्ष ठाकुर नीरज सिंह ने प्रशासन और पुलिस से इस मामले में सख़्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पूर्व विधायक अनवर महमूद खान के बेटे साकिब महमूद खान ने दावा किया कि जिस पेट्रोल पंप का ज़िक्र हो रहा है, वह ज़िला पंचायत अध्यक्ष दावीर सिंह का है. एक वायरल वीडियो और शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया. गिरफ़्तार किए गए आरोपियों की पहचान लोकेश यादव, हिमांशु गुप्ता और बेश यादव के तौर पर हुई है.
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी
पुलिस के मुताबिक, शांति-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते ये गिरफ़्तारियां की गईं और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. पुलिस टीम में सब-इंस्पेक्टर वासी अहमद, हेड इंस्पेक्टर परम सिंह और इंस्पेक्टर अलीशा यादव के साथ-साथ अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और लिखित शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.