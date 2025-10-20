तलाक की धमकी से तंग आकर नाजिया ने छोड़ दी दुनिया; मरने से पहले वीडियो बनाकर दी बद्दुआ!

Gonda Suicide Case: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर की रहने वाली 30 साल की नाजिया इस्माइल शेख ने अपने मायके में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. नाजिया ने अपने ससुराल वालों और पति पर उत्पीड़न का इल्जाम लगाया. फांसी लगाने से पहले नाजिया ने सोशल मीडिया पर चार मिनट का एक भावुक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए अपने पति इस्माइल को ज़िम्मेदार ठहराया.

नाजिया के मुताबिक, इस्माइल मुंबई में रहता है और वहीं से बीवी पर बार-बार तलाक देने का दबाव बना रहा था. नाजिया ने वीडियो में कहा कि वह अपने पति से मोहब्बत करती है और किसी भी कीमत पर रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन लगातार अपमान और दहेज की मांगों से टूट चुकी थी.

कब हुई थी नाजिया और इस्माइल की शादी

नाजिया की शादी साल 2022 में सिद्धार्थनगर निवासी इस्माइल से हुई थी, जो परिवार सहित मुंबई में व्यापार करते हैं. शादी के कुछ समय बाद से ही शौहर और उसके परिजन दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक रूप से परेशान करने लगे थे. कई बार दोनों परिवारों के बीच सुलह का प्रयास हुआ, लेकिन हालात नहीं बदले. नाजिया बीते तीन सालों से प्रताड़ना झेल रही थी और 9 अक्टूबर को एक शादी में शामिल होने मायके आई थी. यहां भी पति के लगातार फोन और धमकियों से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया.

नाजिया ने शौहर पर लगाया बड़ा इल्जाम

वायरल वीडियो में नाजिया ने कहा कि वह अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर चुकी है, लेकिन पति का रवैया उसे मौत की ओर धकेल रहा है. उसने अपने परिवार को निर्दोष बताया और अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे की हिफाजत की गुज़ारिश की. वीडियो में नाजिया ने कहा, “मैं तलाक नहीं चाहती, एक की होकर रहना चाहती हूं, यही मेरी इज्जत है.”

आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

नाजिया अपने पति की बेरुखी पर रो पड़ी और कहने लगी कि उसे अपनी पत्नी की नहीं, सिर्फ़ अपने बच्चों की चिंता है. नाजिया के पिता ने गोंडा थाने में इस्माइल पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का इल्जाम लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.