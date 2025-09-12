UP: 'कटुआ है, इसे मारो', गोरखरपुर में ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने की मस्जिद के इमाम की पिटाई
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2919799
Zee SalaamSalaam Crime News

UP: 'कटुआ है, इसे मारो', गोरखरपुर में ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने की मस्जिद के इमाम की पिटाई

Gorakhpur Masjid Imam News: गोरखपुर के तिवारीपुर में मस्जिद के इमाम मोहम्मद इलियास से ऑटो चालक और उसके साथी ने मारपीट की. घटना के बाद सैकड़ों लोग थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग करने लगे. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 12, 2025, 10:06 PM IST

Trending Photos

UP: 'कटुआ है, इसे मारो', गोरखरपुर में ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने की मस्जिद के इमाम की पिटाई

Gorakhpur Masjid Imam: देशभर में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है. लोग गोवंश, चोरी और लव जिहाद जैसे आरोपों के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमला कर रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके में एक मस्जिद के इमाम से मारपीट की गई.  मोहम्मद इलियास शेखपुर मस्जिद के इमाम हैं और चिलुआताल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. इस घटना के बाद इलाके में तनाव है. मुस्लिम समुदाय के लोग थाना का घेराव भी किया है.

दरअसल, मोहम्मद इलियास इलाहीबाग में एक मुफ्ती से मिलने के बाद अपने घर लौट रहे थे. तभी सूरजकुंड चौराहे के पास एक ऑटो चालक ने अचानक उनके रास्ते में ऑटो रोक दिया. जब इमाम ने विरोध किया तो ऑटो चालक और उसके साथी ने उन पर गाली-गलौज करना शुरू कर दिया और मारपीट की. आरोप है कि इस दौरान इमाम का कुर्ता फाड़ा गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. घटना के वक्त वहां कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन आरोपी ऑटो चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गए.

इस घटना की सूचना मिलते ही इलाके के सैकड़ों लोग इमाम के समर्थन में थाने पहुंचे. लोग कार्रवाई की मांग करते हुए तिवारीपुर थाने के बाहर जमकर हंगामा किया. करीब आधे घंटे तक थाने का माहौल तनावपूर्ण रहा. स्थानीय लोगों का कहना था कि इस तरह की घटना से इलाके में डर और असुरक्षा फैलती है. उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने की मांग की. पुलिस ने लोगों को तहरीर लेने और जांच का आश्वासन देकर शांत कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

सीओ कोतवाली गोरखपुर ओमकार तिवारी ने बताया कि 11 सितंबर की रात करीब 10:15 बजे मोहम्मद इलियास ने तिवारीपुर थाने में अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ तहरीर दी. उनकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

इमाम मोहम्मद इलियास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह दावत खाने के बाद घर लौट रहे थे. जैसे ही वह एक दुकान के पास पहुंचे, एक नशे में धुत ऑटो चालक उनसे उलझ गया. उन्होंने कहा, “हमने कहा कि आप ज्यादा पी चुके हैं. तभी वह गुस्से में मुझे मारने लगा और बोला, ‘कटुआ है, इसे मारो.’ उस समय दो लोग एक्टिवा से आए और उन्होंने मुझे छुड़ाया.”

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Gorakhpur NewsGorakhpur Masjid ImamGorakhpur Masjid Imam News

Trending news

Gorakhpur News
UP: 'कटुआ है, इसे मारो', ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने की मस्जिद के इमाम की पिटाई
Erdogan Turkey Muslim World
अरब दुनिया का खलीफा बन जाएगा तुर्की, टकटकी लगाकर देखते रह जाएगा सऊदी
Rampur News
आजम खान के बेटे पर लगा था काला दाग, कोर्ट ने 4 साल बाद किया साफ; इस केस में हुए बरी
Mathura Krishna Janmabhoomi Case
Shahi Idgah Case: हिंदू पक्ष ने दाखिल किया अपना जवाब, अब मुस्लिम पक्ष की बारी
Aftab Nasir Qureshi Arrest
हथियारों के साथ पकड़े गए आफताब और जमील, ISIS नेटवर्क का खुलासा
AIMIM Bihar Politics
Bihar: ढोल-नगाड़ों के साथ लालू से मिलने पहुंचे AIMIM नेता, RJD ने किया पलटवार
Greater Israel Plan
बंधक तो है बहाना, नेतन्याहू का ये है असली निशाना; ग्रेटर इजरायल की तरह बढ़ा कदम!
Aligarh Dargah Dispute
कहां तो इल्ज़ाम था कि ज़मीन कब्ज़ा कर बनाये जा रहे मजार; यहां मजार पर ही हो गया कब्ज़ा
UP News
गौ तस्करी के झूठे आरोप में मुस्लिमों को भेजा जेल; बचाव में उतरे गांव के हिंदू पड़ोसी
Sharjeel Imam Bail Hearing
दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को sc से राहत नहीं, सुनवाई टली
;