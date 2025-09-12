UP: 'कटुआ है, इसे मारो', गोरखरपुर में ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने की मस्जिद के इमाम की पिटाई

Gorakhpur Masjid Imam: देशभर में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है. लोग गोवंश, चोरी और लव जिहाद जैसे आरोपों के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमला कर रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके में एक मस्जिद के इमाम से मारपीट की गई. मोहम्मद इलियास शेखपुर मस्जिद के इमाम हैं और चिलुआताल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. इस घटना के बाद इलाके में तनाव है. मुस्लिम समुदाय के लोग थाना का घेराव भी किया है.

दरअसल, मोहम्मद इलियास इलाहीबाग में एक मुफ्ती से मिलने के बाद अपने घर लौट रहे थे. तभी सूरजकुंड चौराहे के पास एक ऑटो चालक ने अचानक उनके रास्ते में ऑटो रोक दिया. जब इमाम ने विरोध किया तो ऑटो चालक और उसके साथी ने उन पर गाली-गलौज करना शुरू कर दिया और मारपीट की. आरोप है कि इस दौरान इमाम का कुर्ता फाड़ा गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. घटना के वक्त वहां कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन आरोपी ऑटो चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गए.

इस घटना की सूचना मिलते ही इलाके के सैकड़ों लोग इमाम के समर्थन में थाने पहुंचे. लोग कार्रवाई की मांग करते हुए तिवारीपुर थाने के बाहर जमकर हंगामा किया. करीब आधे घंटे तक थाने का माहौल तनावपूर्ण रहा. स्थानीय लोगों का कहना था कि इस तरह की घटना से इलाके में डर और असुरक्षा फैलती है. उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने की मांग की. पुलिस ने लोगों को तहरीर लेने और जांच का आश्वासन देकर शांत कराया.

सीओ कोतवाली गोरखपुर ओमकार तिवारी ने बताया कि 11 सितंबर की रात करीब 10:15 बजे मोहम्मद इलियास ने तिवारीपुर थाने में अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ तहरीर दी. उनकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

इमाम मोहम्मद इलियास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह दावत खाने के बाद घर लौट रहे थे. जैसे ही वह एक दुकान के पास पहुंचे, एक नशे में धुत ऑटो चालक उनसे उलझ गया. उन्होंने कहा, “हमने कहा कि आप ज्यादा पी चुके हैं. तभी वह गुस्से में मुझे मारने लगा और बोला, ‘कटुआ है, इसे मारो.’ उस समय दो लोग एक्टिवा से आए और उन्होंने मुझे छुड़ाया.”