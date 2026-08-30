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ग्रेटर नोएडा में 6 साल की बच्ची के रेप-मर्डर आरोपी का एनकाउंटर, अस्पताल में मौत

Greater Noida Encounter: ग्रेटर नोएडा में 6 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के आरोपी बलराज की पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने के बाद अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, जब क्राइम में इस्तेमाल चाकू बरामद किया जा रहा था, तो आरोपी ने छिपी हुई अवैध पिस्तौल से फायरिंग कर दी.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 30, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:45 AM IST
ग्रेटर नोएडा में 6 साल की बच्ची के रेप-मर्डर आरोपी का एनकाउंटर, अस्पताल में मौत

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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