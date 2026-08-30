/ग्रेटर नोएडा में 6 साल की बच्ची के रेप-मर्डर आरोपी का एनकाउंटर, अस्पताल में मौत

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Greater Noida Encounter: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-3 पुलिस स्टेशन इलाके में 6 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में पुलिस ने आरोपी बलराज का एनकाउंटर कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, CCTV फुटेज और दूसरे तरीकों से पहचान होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने क्राइम में इस्तेमाल चाकू D-पार्क पुलिस चौकी के पास ग्रीन बेल्ट की झाड़ियों में छिपाया था. 29 अगस्त, 2026 को पुलिस की एक टीम आरोपी को चाकू बरामद करने के लिए उस जगह ले गई. वहां आरोपी ने झाड़ियों से चाकू निकाला.
पुलिस का दावा है कि मौका पाकर उसने एक अवैध .32 बोर की पिस्तौल निकाली, जिसे उसने पहले झाड़ियों में छिपाया था और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. आरोपी की फायरिंग में हेड कॉन्स्टेबल रवि कुमार घायल हो गए. इसके बाद पुलिस टीम ने बचाव में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी बलराज को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल पुलिसकर्मी और आरोपी दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने आरोपी बलराज को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल हेड कॉन्स्टेबल रवि कुमार का इलाज चल रहा है.
पुलिस का दावा है कि आरोपी के पास से एक अवैध .32 बोर की पिस्तौल, तीन खाली कारतूस के खोल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. वे अब आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रहे हैं. यह मामला एक मासूम 6 साल की बच्ची के कथित रेप और मर्डर की घटना से जुड़ा है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी CCTV कैमरों में बच्ची की लाश को बोरी में ले जाते हुए कैद हुआ था. पुलिस ने इस फुटेज और दूसरी जानकारियों के आधार पर आरोपी का पता लगाया. DCP सेंट्रल नोएडा, शैलेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी दी और बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है. पुलिस एनकाउंटर में आरोपी की मौत के बाद अब पूरे ऑपरेशन और बरामदगी से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि घायल हेड कॉन्स्टेबल रवि कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं. आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जरूरी कार्रवाई की जा रही है.