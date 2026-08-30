/ग्रेटर नोएडा में 6 साल की बच्ची के रेप-मर्डर आरोपी का एनकाउंटर, अस्पताल में मौत

पुलिस का दावा है कि आरोपी के पास से एक अवैध .32 बोर की पिस्तौल, तीन खाली कारतूस के खोल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. वे अब आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रहे हैं. यह मामला एक मासूम 6 साल की बच्ची के कथित रेप और मर्डर की घटना से जुड़ा है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी CCTV कैमरों में बच्ची की लाश को बोरी में ले जाते हुए कैद हुआ था. पुलिस ने इस फुटेज और दूसरी जानकारियों के आधार पर आरोपी का पता लगाया. DCP सेंट्रल नोएडा, शैलेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी दी और बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है. पुलिस एनकाउंटर में आरोपी की मौत के बाद अब पूरे ऑपरेशन और बरामदगी से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि घायल हेड कॉन्स्टेबल रवि कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं. आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जरूरी कार्रवाई की जा रही है.