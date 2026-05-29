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Zee SalaamSalaam Crime Newsसूरत में नशे की रानी गिरफ्तार! 3 रुपये की गोली 50 में बेचकर नौजवानों को बना रही थी शिकार

सूरत में "नशे की रानी" गिरफ्तार! 3 रुपये की गोली 50 में बेचकर नौजवानों को बना रही थी शिकार

Gujarat Crime News: गुजरात के सूरत में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है, जो इसकी मास्टरमाइंड थी. वह प्रतिबंधित दवाओं को सस्ते दामों में खरीदकर ऊंचे दामों बेचती थी. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 29, 2026, 10:25 PM IST

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला (PC-DB)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला (PC-DB)

Gujarat News Today: गुजरात के सूरत में नौजवानों को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. गुजरात की लिंबायत पुलिस ने लंबे समय से चल रहे खुफिया ऑपरेशन के बाद एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसे इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. यह महिला बिना डॉक्टर की पर्ची के बेची न जा सकने वाली बेहद खतरनाक मानसिक रोग की दवाएं मंगाकर नशे के आदी लोगों तक पहुंचाती थी. 

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह घिनौना कारोबार सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था, बल्कि शहर के नौजवानों को धीरे-धीरे बर्बादी की ओर धकेल रहा था. लिंबायत पुलिस के मुताबिक, लोकल इंटेलिजेंस और तकनीकी निगरानी के आधार पर मीठीखाड़ी इलाके में कार्रवाई करते हुए 32 साल की एक महिला गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आफरीनबी वसीम सैयद के रूप में हुई है. 

पुलिस के मुताबिक, आफरीन बेहद शातिर तरीके से मानसिक तनाव और अवसाद में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को गैरकानूनी रूप से मंगाती थी और फिर उन्हें नशे के लिए बेचती थी. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी महिला का परिवार पहले से ही अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा है. पुलिस के मुताबिक, आफरीन की सास भी पहले मादक पदार्थों की सप्लाई से जुड़े दो बड़े मामलों में शामिल रह चुकी है. 

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पुलिस को शक है कि यह परिवार लंबे समय से नशे के कारोबार में शामिल है, और इनका नेटवर्क लंबा है. बताया जा रहा है कि सास के रास्ते पर चलते हुए आफरीन ने भी लिंबायत इलाके में अपना अलग नेटवर्क तैयार कर लिया था. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाईयां उसे कहां से मिलती थीं और इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब पुलिस ने पहले आजाद चौक इलाके के एक मकान पर छापा मारा था. वहां से रईस नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, उसने अपने ही घर को नशे का अड्डा बना दिया था. वहीं से वह लोगों को ऊंचे दामों पर नशे वाली गोलियां बेचता था. पूछताछ में रईस ने कबूल किया कि उसे यह गोलियां आफरीनबी सैयद उपलब्ध कराती थी. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए पूरे वारदात की मास्टरमाइंड महिला आरोपी के तक पहुंची. 

पुलिस ने जांच के दौरान जब इस धंधे से होने वाले मुनाफे के बारे में सुना तो हैरान रह गई. बाजार में मात्र तीन रुपये में मिलने वाली एक गोली को नशे के आदी लोगों को पचास रुपये तक में बेचा जाता था. यानी एक गोली पर करीब 47 रुपये का सीधा फायदा कमाया जा रहा था. नशे की लत में फंसे लोग किसी भी कीमत पर यह दवाएं खरीदने को तैयार रहते थे, जिसका फायदा उठाकर यह गिरोह मोटी कमाई कर रहा था.

पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 70 नशीली गोलियां बरामद की हैं. इनमें 20 गोलियां एक ब्रांड की और 50 गोलियां दूसरे ब्रांड की बताई गई हैं. जब्त दवाओं की अवैध बाजार कीमत करीब 3500 रुपये आंकी गई है. पुलिस ने इस मामले में मादक पदार्थ और मानसिक प्रभाव डालने वाले पदार्थों से जुड़े कानून की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बरामद दवाओं में मुख्य तत्व "अल्प्राजोलम" है. इसका इस्तेमाल सामान्य तौर पर मानसिक चिंता, घबराहट के दौरे और गंभीर अनिद्रा जैसी बीमारियों में डॉक्टर की निगरानी में किया जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दवा की लत बहुत जल्दी लग सकती है और नशे के आदी लोग इसका इस्तेमाल दिमाग को सुन्न करने के लिए करते हैं. यही वजह है कि बिना पर्ची के इसकी बिक्री गैर-कानूनी है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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