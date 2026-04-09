Watch: “अल्लाह! अल्लाह!” चिल्लाता रहा शख्स, फिर भी नहीं पसीजा हिंदू संगठन के गुंडों का दिल

Gujarat Muslim Man Beaten Viral Video: गुजरात से एक कथित मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति मदद की गुहार लगाता दिख रहा है. घटना के वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
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Gujarat News: गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि हिंदू संगठन के जुड़े लोग एक मुस्लिम शख्स को पीट रहा है. इस मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई है. पिछले चार दिन पहले यह घठना घटी थी. पीड़ित "अल्लाह! अल्लाह!" चीख रहा है. लेकिन वे दरिंदे रुक नहीं रहे हैं. वे उस मुस्लिम व्यक्ति को पीट रहे हैं.
वायरल वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि चार लोगों ने एक आदमी को घेर रखा है और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. आरोप है कि हमलावर सभी एक हिंदू संगठन से जुड़े हैं. इस पूरी घटना के दौरान पीड़ित रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन हिंदू संगठन के सदस्यों का दिल नहीं पसीजा. उन्होंने उसे सड़क पर गिरा रखा है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए बेरहमी से पीट रहे हैं. रहम की गुहार लगाने के बावजूद ये ज़ालिम रुकने को तैयार नहीं हुए और लगातार उस पर वार करते रहे. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटनास्थल पर एक पुलिस का जवान भी मौजूद था, फिर भी उसने बीच-बचाव करने या हमलावरों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की. इस घटना का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और इसके फैलने के बाद लोग तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी शहर का वाडियो है. मुस्लिम शख्स से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि अभी तक आरोपियो के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है. pic.twitter.com/iweaJjZUSR
— तौसीफ आलम (@Tauseefalamzee) April 9, 2026
वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई की मांग
वायरल वीडियो के साथ चल रहे दावों में यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. यूजर्स इस बात पर खास तौर पर हैरानी जता रहे हैं कि इन गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में ही एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ इतनी क्रूरता की, फिर भी पुलिस चुपचाप देखती रही. एक यूज़र ने लिखा, "हिंदू-मुस्लिम नफ़रत के बीज तो पुलिस फ़ोर्स के अंदर भी बो दिए गए हैं. कई पुलिसकर्मी 'इस्लामोफ़ोबिया' से ग्रस्त हो चुके हैं." एक अन्य यूज़र ने टिप्पणी की, "पुलिस में नफ़रती लोगों की भर्ती की गई है. अगर पुलिस ने अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई होती, तो इन गुंडों की कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे किसी बेकसूर इंसान पर हमला कर सकें."
हिंदू संगठनों का बढ़ रहा है आतंक
गौरतलब है कि देश में हिंदू संगठनों द्वारा फैलाया गया आतंक लगातार बढ़ रहा है. इन गुंडों को अब पुलिस का ज़रा भी डर नहीं रहा. आरोप है कि पुलिस अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करने में विफल रही है. बेकसूर मुसलमानों की हत्याएं की जा रही हैं. कभी मवेशियों की रक्षा के नाम पर, तो कभी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के बहाने. राजस्थान में एक हिंदू संगठन के लोगों ने नासिर और जुनैद को ज़िंदा जला दिया था, लेकिन आज उनके हत्यारे आजादी से घूम रहे हैं. गोमांश के नाम पर एयरफोर्स के जवान के वालिद अखलाक की हत्या कर दी गई थी.