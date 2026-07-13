/मुस्लिम गर्लफ्रेंड की हत्या कर ट्रेन के आगे कूद गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गुरुग्राम में सनसनी

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Gurugram News: हरियाणा के गुरुग्राम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड की उसके किराए के फ्लैट में चाकू मारकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद गुरुग्राम में हड़कंप मच गया है. मृतक महिला की पहचान इशारा अयूबी के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली थी और गुरुग्राम के सेक्टर 55 में किराए के मकान में रह रही थी.
पुलिस के मुताबिक, जब उसके परिवार वालों के बार-बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन से संपर्क किया. जब अधिकारी फ्लैट पर पहुंचे और दरवाजा तोड़ा, तो उन्हें इशारा खून से लथपथ हालत में मिली. शुरुआती जांच से पता चलता है कि उसे कई बार चाकू मारा गया था. बाद में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे और सबूत इकट्ठा करना शुरू किया.
रेलवे ट्रैक पर मृत मिला आरोपी
पुलिस ने बताया कि इशारा अयूबी की हत्या करने वाला 25 साल का दोस्त श्रेष्ठ मलिक छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है. वह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. हत्या वाले दिन वह उसके फ़्लैट पर गया था. जांच में शामिल पुलिस ने बताया कि जब पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, तो उन्हें गढ़ी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव दो टुकड़ों में पड़ा होने की सूचना मिली. पुलिस ने बताया कि उसके पास से मिले मोबाइल फोन से मृतक की पहचान मलिक के तौर पर हुई, जिससे दोनों मामले आपस में जुड़ गए. पुलिस के मुताबिक, अयूबी की हत्या करने के बाद उसने यह खौफनाक कदम उठाया.
इस एंगल से जांच कर रही है पुलिस
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिवारों को सूचित कर दिया है. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि अयूबी घटना से सिर्फ़ तीन दिन पहले ही मलिक के साथ रहने आई थी. अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ता मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और दोनों के बीच रिश्ते की प्रकृति और घटना के पीछे का मकसद जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस दोनों के मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, चैट और अन्य तकनीकी सबूतों की भी जांच कर रही है. अधिकारी ने बताया कि हत्या के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है.