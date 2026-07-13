/मुस्लिम गर्लफ्रेंड की हत्या कर ट्रेन के आगे कूद गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गुरुग्राम में सनसनी

इस एंगल से जांच कर रही है पुलिस

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिवारों को सूचित कर दिया है. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि अयूबी घटना से सिर्फ़ तीन दिन पहले ही मलिक के साथ रहने आई थी. अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ता मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और दोनों के बीच रिश्ते की प्रकृति और घटना के पीछे का मकसद जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस दोनों के मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, चैट और अन्य तकनीकी सबूतों की भी जांच कर रही है. अधिकारी ने बताया कि हत्या के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है.