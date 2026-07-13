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मुस्लिम गर्लफ्रेंड की हत्या कर ट्रेन के आगे कूद गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गुरुग्राम में सनसनी

Gurugram Murder Case: गुरुग्राम के सेक्टर-55 में रहने वाली इशारा अयूबी की कथित तौर पर उनके दोस्त और सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रेष्ठ मलिक ने चाकू मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद आरोपी का शव गढ़ी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 13, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:04 AM IST
मुस्लिम गर्लफ्रेंड की हत्या कर ट्रेन के आगे कूद गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गुरुग्राम में सनसनी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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