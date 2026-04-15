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Zee SalaamSalaam Crime NewsGurugram News: स्पेनिश टीचर आसिफ से कोचिंग लेती थी बेटी; चिट्ठी पढ़कर माँ-बाप के उड़ गए होश!

Gurugram News: स्पेनिश टीचर आसिफ से कोचिंग लेती थी बेटी; चिट्ठी पढ़कर माँ-बाप के उड़ गए होश!

Gurugram News: गुरुग्राम में स्पेनिश सीखने वाले एक मुस्लिम टीचर के खिलाफ एक लड़की के घर वालों ने कोचिंग जिहाद चलाकर बेटी को प्रेम- प्रसंग में फंसाने और उसका गर्भपात कराने के इलज़ाम लगाया है, वहीँ लड़की का एक नोट मिलने के बाद परिजन काफी ठगा हुआ महसूर कर रहे हैं, जिसमें लड़की ने लिखा है कि वो अपनी मर्ज़ी से उस लड़के के साथ जा रही है. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:14 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 13 में एक कोचिंग सेंटर चलने वाले शख्स आसिफ मोहम्मद पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने अपने सेंटर पर स्पेनिश सीखने आ रही एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसका न सिर्फ यौन शोषण किया, बल्कि उसके प्रेग्नेंट होने के बाद जबरन उसका गर्भपात भी करवा दिया. 

इस मामले में लड़की के घर वालों ने सेक्टर 14 पुलिस थाने में कोचिंग सेंटर मलिक आसिफ मोहम्मद के खिलाफ शिकायत की थी. लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. बुधवार को परिजनों ने हिंदू संगठन के लोगों के साथ मिलकर पुलिस कमिश्नर से इस मामले की शिकायत की है, और कोचिंग जिहाद का इलज़ाम लगाया है.  

पुलिस के मुताबिक, ग्लोबल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोचिंग सेंटर चलाने वाले आसिफ मोहम्मद पर पीड़ित लड़की के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है उनकी लड़की गुरुग्राम के एक पीजी में रहकर कोचिंग ले रही थी. वहां वह स्पेनिश भाषा सीख रही थी. इस दौरान कोचिंग संचालक आसिफ मोहम्मद ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. 

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जब लड़की दो बार गर्भवती हो गयी तो उसे डरा-धमका कर उसका दो बार गर्भपात भी करा दिया गया. हिंदू संगठन ने ये भी इल्ज़ाम लगाया  है की लड़की को परिवार से अब मिलने भी नहीं दिया जा रहा है.  लड़की को आरोपी ने कहीं छुपा दिया है. 

जब परिजन लड़की के होस्टल गए तो वहां लड़की का एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, " मैं अपनी मर्जी से आसिफ मोहम्मद से शादी कर रही हूं, अगर मुझे रोका गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी." 

इसके बाद परिजन इस बारे में सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में शिकायत करने पहुंचे थे. परिजनों का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने न ही उनकी लड़की से उन्हें मिलवाया न ही मुकादम दर्ज किया. 

इस मामले में आरोपी का कोई पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन मामला प्रथम दृष्टया प्रेम- प्रसंग और आपसी सहमति का लग रहा है. लेकिन घर वालों ने अपनी लड़की को वापस लेने के लिए लड़की को फंसाने और कोचिंग जिहाद तक का इलज़ाम लगा रहे हैं. 

क्या कहते है विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारी ? 

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि जहां पर भी मुस्लिम समुदाय के लोग इंस्टीट्यूट, सैलून, जिम वगैरह चला रहे हैं, वहां पर हर जगह लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है. विश्व हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए यह लोग फिर से लव जिहाद फैलाने में जुट गए हैं.

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड के बाद छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी, कांग्रेस ने किया विरोध

 

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