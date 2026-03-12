Advertisement
Zee SalaamSalaam Crime Newsहापुड़: नमाज से लौट रहे युवक से मारपीट के बाद भड़का बवाल, दो परिवारों में चले पत्थर

हापुड़: नमाज से लौट रहे युवक से मारपीट के बाद भड़का बवाल, दो परिवारों में चले पत्थर

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई. इस विवाद में दो महिलाओं के साथ चार लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए मेरठ के हायर सेंटर रेफर किया गया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 12, 2026, 02:31 PM IST

हापुड़ में बच्चों के विवाद ने लिया हिंसक रूप
हापुड़ में बच्चों के विवाद ने लिया हिंसक रूप

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में देर रात बच्चों के बीच हुए एक छोटे से विवाद ने अचानक बड़ा और हिंसक रूप ले लिया. नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला करीमपुरा में दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मामला मारपीट और पथराव तक पहुंच गया. इस घटना में दो महिलाओं सहित चार लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए मेरठ के हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला करीमपुरा में रहने वाले इंतजार का बेटा नमाज पढ़कर मस्जिद से अपने घर वापस लौट रहा था. उसी दौरान रास्ते में पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने उसे रोक लिया. बताया जा रहा है कि इसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह विवाद अचानक नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे पहले से चली आ रही रंजिश है. बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के दोनों पक्षों के बच्चों के बीच पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी बच्चों के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था. जब इंतजार का बेटा नमाज पढ़कर लौट रहा था, उसी दौरान उसे रोककर मारपीट की घटना हुई और इसके बाद विवाद गया.

मारपीट की यह घटना कुछ ही देर में बड़े झगड़े में बदल गई. दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे. इलाके में काफी देर तक पथराव और मारपीट होती रही. इस दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग भी डर गए.

इस पथराव और मारपीट की घटना में दो महिलाओं सहित कुल चार लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक घायलों में से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसकी स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मेरठ के हायर सेंटर में रेफर किया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. इलाके में मारपीट और पत्थरबाजी की खबर मिलते ही पुलिस टीम ने पहुंचकर स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और मौके पर उपद्रव कर रहे दो लोगों को हिरासत में भी लिया. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

