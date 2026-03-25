UP के हापुड़ में अकरम का क्यों हुआ हाफ-एनकाउंटर? जानें पूरा मामला

Hapur News: उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में हापुड़ जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 50 हजार का इनाम रखे एक अपराधी को गिरफ़्तार कर लिया. यह मुठभेड़ पिलखुवा इलाके में हुई. पिलखुवा पुलिस स्टेशन की एक टीम और जिले की SWAT टीम इलाके में चेकिंग अभियान चला रही थी. इस अभियान के दौरान पुलिस का सामना कई संदिग्ध अपराधियों से हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई. गोलीबारी के दौरान एक अपराधी को गोली लगी और पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार अपराधी की पहचान अकरम के रूप में हुई है, जो गाज़ियाबाद के विजय नगर इलाके का रहने वाला और बाबू का बेटा है. अकरम के ख़िलाफ़ हाल ही में पिलखुवा पुलिस स्टेशन में लूट के मामले दर्ज किए गए थे और पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ़्तारी पर 50 हजार का इनाम घोषित किया था. लंबे समय से फरार चल रहे इस अपराधी ने पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी.

आरोपी के पास मिले ये सामान

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अकरम के कब्जे से 75 हजार नकद, एक अवैध हथियार, ज़िंदा और इस्तेमाल की हुई गोलियां और एक स्पेलेंडर मोटरसाइकिल बरामद की. पुलिस का कहना है कि ये बरामदगियां कई आपराधिक मामलों को सुलझाने में अहम साबित हो सकती हैं. इसके अलावा, यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि अकरम किन-किन अपराधों में शामिल रहा है और उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग कौन हैं.

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CO ने क्या कहा?

पिलखुवा की सर्किल ऑफ़िसर (CO) अनीता चौहान ने बताया कि पुलिस काफ़ी समय से अकरम की तलाश कर रही थी और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत कई मामले दर्ज थे. उन्होंने बताया कि नियमित चेकिंग के दौरान, जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर गोलियां चला दीं, पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. घायल अपराधी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस फ़िलहाल पूरी घटना की गहन जांच में जुटी है, और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.

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