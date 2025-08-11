Haridwar: नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2876716
Zee SalaamSalaam Crime News

Haridwar: नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Haridwar Gang Rape Case: पुलिस ने बताया कि अरविंद ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया. अन्य दो आरोपियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:35 PM IST

Trending Photos

Haridwar: नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Haridwar Gang Rape Case: उत्तराखंड में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप करने के बाद उसे घर की छत से नीचे फेंक दिया गया. इस जघन्य अपराध में शामिल मुख्य आरोपी 19 साल के अरविंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य दो आरोपियों की तलाश जारी है. यह घटना हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के धनपुरा गांव की है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना धनपुरा गांव में हुई, जहां पीड़िता भी उसी गांव की रहने वाली है. तीनों आरोपियों ने मिलकर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और फिर पकड़े जाने के डर से उसे घर की छत से नीचे फेंक दिया. इस हैवानियत के बाद पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई. पीड़िता के परिवार ने तुरंत इस मामले की शिकायत पथरी थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी.

इस मामले को लेकर सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रमोद सिंह डोभाल ने पुलिस टीम को तत्काल कार्रवाई कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए. एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी और महज 15 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी अरविंद को पुलिस को गिरफ्तार किया है. आरोपी की गिरफ्तारी पथरी रेलवे स्टेशन से किया गया.

दो आरोपियों की है तलाश
पुलिस ने बताया कि अरविंद ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया. अन्य दो आरोपियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है. पीड़िता की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर पुलिस सभी तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए मामले की गहराई से जांच कर रही है.

पुलिस कर रही है छापेमारी
एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने कहा कि पुलिस इस मामले में पूरी तरह सतर्क है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने पीड़िता और उसके परिवार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया. पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि वह इस मामले में पारदर्शी तरीके से काम कर रही है. स्थानीय प्रशासन ने भी घटना को गंभीरता से लिया है और मामले पर नज़र रख रहा है. पुलिस ने अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें बनाई हैं, जो अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं.

TAGS

Haridwar Gang Rape Caseharidwar news

Trending news

Haridwar Gang Rape Case
Haridwar: नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Pakistan News
POK के गिलगित-बाल्टिस्तान में भूस्खलन से तबाही, 7 लोगों की गई जान
Kargil Apricot Export
सऊदी, कुवैत और कतर पहुंचे कारगिल के बागानों का स्वाद, किसानों के चेहरे पर खुशी
Assam news
'मिया मुस्लिम' कहकर टारगेट, फिर कहा धर्म नहीं देखा; असम सरकार की सफाई
Hapur News
UP: हापुड़ में शबाना बनी कातिल, अपने ही जिगर के टुकड़े को दी दर्दनाक मौत!
Dhaka Assembly Election 2025
Bihar Election: ढाका में मुसलमान हैं किंगमेकर, फिर भी जीत जाती है BJP
Pakistan News
'घर खाली करो या बमबारी...', नेतन्याहू नहीं, पाकिस्तान की फौज बनी मुसलमानों की दुश्मन
Rahat indori
शायर राहत इंदौरी जिनकी मौत पर शोक और संवेदना जताने के बजाए कुछ लोगों ने मनाया जश्न!
Indonesia News
Gay संबंधों पर इंडोनेशिया में कोर्ट का खतरनाक सजा; बंद कमरे में हुई केस की सुनवाई!
Pakistan News
पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का टूटा सब्र का बांध, सड़क पर उतरे हजारों लोग
;