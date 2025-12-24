हरिद्वार में वसीम की हत्या करने वाला होमगार्ड गिरफ्तार, मोहब्बत की रंजिश बनी मौत की वजह

Haridwar News: हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली इलाके में पुलिस ने करीब 11 महीने पहले हुए लैब टेक्नीशियन वसीम की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की एक जॉइंट टीम ने हत्या के सिलसिले में नरसन के रहने वाले होम गार्ड अभिमन्यु को गिरफ्तार किया है. आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल, जिंदा कारतूस और अपराध में इस्तेमाल किया गया स्कूटर भी बरामद कर लिया गया है. इस मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है.

पुलिस के मुताबिक, लैब टेक्नीशियन वसीम की 18 जनवरी 2025 को गढ़मीरपुर गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद वसीम के पिता की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला था. मामले की गंभीरता को देखते हुए रानीपुर पुलिस और SOG ने अपनी जांच तेज कर दी और CCTV फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और दूसरे डिजिटल सबूतों का बारीकी से एनालिसिस किया. जांच के दौरान एक ग्रे रंग का जुपिटर स्कूटर पुलिस के शक के दायरे में आया. इसके बाद, सुमननगर इलाके में चेकिंग ऑपरेशन के दौरान स्कूटर चलाने वाले अभिमन्यु को पकड़ लिया गया. पूछताछ के दौरान उसने हत्या की बात कबूल कर ली.

हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र सिंह ने किया बड़ा खुलासा

हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल के मुताबिक, अभिमन्यु का गढ़मीरपुर की एक महिला होम गार्ड के साथ लव अफेयर था. पुलिस जांच में पता चला कि मृतक वसीम भी पहले उसी महिला का दोस्त था. आरोप है कि वसीम लगातार उस महिला होम गार्ड को फोन कर रहा था और मैसेज भेज रहा था, जिससे अभिमन्यु को शक हुआ और गुस्सा आया. गुस्से में आकर उसने वसीम को खत्म करने की साजिश रची. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए वसीम की गतिविधियों पर नजर रखी, उसकी निगरानी की और घटना वाले दिन स्कूटर पर उसके साथ चलते हुए उसे गोली मार दी.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने आरोपी की जानकारी के आधार पर 315 बोर की पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और अपराध में इस्तेमाल किया गया स्कूटर बरामद कर लिया है. आरोपी से फिलहाल गहन पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस खुलासे के साथ ही इस हत्या के आसपास का लंबे समय से चला आ रहा रहस्य पूरी तरह से सुलझ गया है.