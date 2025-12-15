Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3041764
Zee SalaamSalaam Crime News

संजय ने पहले जायदा के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर कर दिया कत्ल; ऐसे खुले सारे राज

Haryana Jaida Murder Case: हरियाणा में असम की रहने वाली 32 साल की मुस्लिम महिला जायदा खान का उसके हिंदू बॉयफ्रेंड संजय ने गला घोंटकर हत्या कर दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:28 PM IST

Trending Photos

संजय ने पहले जायदा के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर कर दिया कत्ल; ऐसे खुले सारे राज

Haryana Jaida Murder Case: हरियाणा के गुरुग्राम में एक चौंकाने वाला मर्डर केस सामने आया है. असम की रहने वाली 32 साल की मुस्लिम महिला जायदा खान का उसके हिंदू बॉयफ्रेंड संजय ने गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने 11 दिन बाद जायदा की लाश बरामद की, जबकि आरोपी को सिर्फ़ 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, 26-27 नवंबर की रात को संजय जायदा को गुरुग्राम के सुशांत लोक में अपने कमरे में ले गया. दोनों रिलेशनशिप में थे और उस रात साथ में समय बिता रहे थे. लेकिन, उनके बीच झगड़ा हो गया. झगड़े के बाद जायदा ने कहा कि वह घर जाना चाहती है, जिससे संजय और गुस्सा हो गया. गुस्से में आकर संजय जायदा को सेक्टर 29 में पावर ग्रिड के पास एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां उसने उसका गला घोंटकर मर्डर कर दिया. मर्डर के बाद उसने लाश को जमीन में गाड़ दिया और वहां से भाग गया.

जायदा की आखिरी बार किससे हुई थी बात
जायदा ने आखिरी बार अपने एक दोस्त से फोन पर बात की थी. उसने कहा था, “मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूं, दो घंटे में वापस आ जाऊंगी.” इसके बाद उसका फोन बंद हो गया. उसके परिवार और दोस्तों ने बहुत ढूंढा, लेकिन 11 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला. 8 दिसंबर को पुलिस ने सेक्टर 29 में पावर ग्रिड के पास मिट्टी के ढेर से एक महिला की लाश बरामद की. लाश की पहचान जायदा खान के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और शक के आधार पर संजय को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश की महिला की हत्या
इससे पहले भी लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर दिल दहला देने वाले मामले सामने आए हैं.  उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कातिल बॉयफ्रेंड ने न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का गला काटा, बल्कि उसकी बिना सिर वाली लाश को हरियाणा के यमुनानगर में फेंक दिया. CCTV फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर हरियाणा पुलिस ने कातिल बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या की वजह भी बताई, जिसने सबको चौंका दिया है. 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Haryana newsHaryana Jaida Murder CaseHaryana newsharyana crime news

Trending news

UP News
आजम खान की भाभी का इंतकाल, पैरोल के लिया दिया आवेदन; जनाजे में शामिल होने पर सस्पेंस
Bihar News
मोतिहारी: रेप के आरोपी गफ्फार की लॉकअप में मौत या हत्या? पुलिस की कहानी पर उठे सवाल
Mohammad Dilshad Shilp Guru Award
काष्ठ-नक्काशी को मोहम्मद दिलशाद ने दिलाई नई पहचान, कई देशों से मिल चुका है पुरस्कार
Muslim Shop Names Controversy
BJP नेता पंकज चौधरी का 'राहत रूह' अगर सही है, तो 'लकी हेयर ड्रेसर' गलत कैसे है?
UAE Anti Prostitution Law
इस मुस्लिम मुल्क ने देह व्यापार और सेक्स क्राइम के खिलाफ बनाया कड़ा कानून
Bangladesh news
पत्रकारों के लिए नर्क बन चुका है बांग्लादेश, पुलिस ने सीनियर पत्रकार को किया अरेस्ट
Bihar Crime News
मामूली विवाद पर दिलशाद की हत्या, परिवार वालों ने लगाए गंभीर आरोप
Bahraich Violence Case
Bahraich Violence: मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा, जज को बर्खास्त करने की मांग
Jamiat Scholarships
गरीब बच्चों के लिए जमीयत ने किया एजुकेशनल स्कॉलरशिप का ऐलान; MBBS से लेकर...'
Maharashtra news
माहाराष्ट्र में बढ़ी मॉब लिंचिंग की घटनाएँ,MLA अब्दुल सत्तार ने सरकार से की ये मांग