Haryana: मीट विक्रेता सावन की चाकू गोदकर हत्या, दोस्त साहिल गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस

Haryana Crime News: हरियाणा में गोश्त विक्रेता सावन की चाकू गोदकर हत्या. इस हमले में सावन का दोस्त साहिल भी गंभीर रूप से घायल हो गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Jan 25, 2026, 01:05 PM IST

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Haryana Crime News: हरियाणा के रोहतक में एक गोश्त विक्रेता सावन की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. वहीं, इस हमले में सावन का दोस्त साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया है. यह घटना रोहतक जिले के पाड़ा मोहल्ले का है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दो बच्चों के समूहों के आपसी झगड़े को सुलझाने के बाद सावन की हत्या कर दी गई. 

दरअसल, बीते शनिवार (24 जनवरी) को पाड़ा मोहल्ले की एक गली में सावन का घर है, उसी गली में बच्चों का दो समूह खेल रहा था. कुछ समय बाद दोनों समूहों के बच्चे आपस में झगड़ने लगे और गाली-गलौज कर रहे थे. वहीं, सावन अपने घर से निकलकर झगड़ रहे बच्चों को समझाया और गाली-गलौज से मना किया. सावन के समझाने पर बच्चे अपने घर चले गए. 

लेकिन एक पक्ष के बच्चों ने अपने घर जाकर शिकायत कर दी. इसके बाद कुछ युवक चाकू और धारदार हथियार के साथ आए और 25 वर्षीय साहिल के साथ बदतमीजी करने लेग. मामूली कहासुनी के बाद सावन पर चाकू से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि सावन की गर्दन और पेट में चाकू मारे गए. वहीं, इस दौरान सावन का दोस्त 24 वर्षीय साहिल पर भी हमला हुआ. हमले के बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में दोनों PGI (अस्पतला) रोहतक भेजा गया, जहां डॉक्टर ने सावन को मृत घोषित कर दिया. वहीं, साहिल अभी गंभीर रूप से घायल है. 

पाड़ा मोहल्ला चौकी इंचार्ज सुरेंद्र दहिया ने बताया कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में दो गुटों के आपसी झगड़े में हत्या की बात सामने आई है. पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

haryana crime newsRohtak Meat Seller KillingToday News

