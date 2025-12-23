CM नीतीश को धमकी देने वाला कौन? हिजाब विवाद में डिजिटल ट्रेल खंगाल रही पुलिस

Bihar Hijab Controversy: बिहार हिजाब विवाद के बाद पटना साइबर क्राइम सेल ने सोमवार को फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा को एक नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए धमकी भरा वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट की डिटेल्स मांगी है. एक साइबर सेल अधिकारी ने कहा, "हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी मेटा को एक औपचारिक नोटिस जारी कर धमकी भरा कंटेंट पोस्ट करने वाले अकाउंट की डिटेल्स और टेक्निकल डेटा मांगा है."

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह घटना सीधे तौर पर हाल ही में एक पब्लिक इवेंट के दौरान हुए हिजाब विवाद से जुड़ी है. शाहजाद भट्टी नाम के एक यूजर ने जिसने खुद को पाकिस्तान का "डॉन" बताया, इंस्टाग्राम पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देते हुए एक वीडियो अपलोड किया. वीडियो में आरोपी ने कथित तौर पर नीतीश कुमार को माफी मांगने की चेतावनी दी और एक साफ धमकी दी, जिसे अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है.

मेटा को भेजा नोटिस

मेटा को भेजे गए नोटिस में उस IP एड्रेस की पहचान करने के लिए टेक्निकल डेटा मांगा गया है जिससे धमकी भरा वीडियो अपलोड किया गया था, अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स और यूजर की भौगोलिक लोकेशन. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या अकाउंट भारत के बाहर से ऑपरेट किया जा रहा था और क्या इसमें किसी संगठित विदेशी नेटवर्क की कोई भूमिका हो सकती है.

बिहार के डीजीपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई

बिहार के DGP विनय कुमार के निर्देश पर पटना साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है, और पटना रेंज के इंस्पेक्टर जनरल (IG) मामले की देखरेख कर रहे हैं. साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञ वीडियो की प्रामाणिकता, अपलोड सोर्स और प्रसार पैटर्न का विश्लेषण कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि हाल ही में हिजाब विवाद के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद गंभीर सुरक्षा चेतावनी जारी की गई हैं.

मुख्यमंत्री की सुरक्षा को खतरे को देखते हुए खुफिया एजेंसियां ​​इस मामले पर करीब से नजर रख रही हैं.