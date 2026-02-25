Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3121714
Zee SalaamSalaam Crime Newsहैदराबाद में गायों से भरे ट्रक की टक्कर के बाद बवाल, भीड़ ने चालक को पीटा

हैदराबाद में गायों से भरे ट्रक की टक्कर के बाद बवाल, भीड़ ने चालक को पीटा

Hyderabad Clash News: हैदराबाद में आरामघर चौराहे के पास गायों को ले जा रहे एक ट्रक और एक कार के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों को शक हुआ कि यह गैर-कानूनी ट्रांसपोर्ट है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 25, 2026, 06:57 AM IST

Trending Photos

हैदराबाद में गायों से भरे ट्रक की टक्कर के बाद बवाल, भीड़ ने चालक को पीटा

Hyderabad News: हैदराबाद में आरामघर चौराहे के पास पिलर नंबर 311 के पास गायों को ले जा रहे एक ट्रक की एक कार से टक्कर हो गई. टक्कर के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और नारे लगाने लगी. हिंदू संगठन के सदस्यों ने दावा किया कि गायों को काटने के लिए ले जाया जा रहा था. इसके बाद भीड़ ने "जय श्री राम" के नारे लगाए और ट्रक ड्राइवर और उसके साथ काम करने वाले पर हमला कर दिया. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. यह घटना 24 फरवरी को हुई.

घटना का खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की. पुलिस ने भीड़ को हटाया और धीरे-धीरे जाम सड़क पर ट्रैफिक बहाल किया. एक पेट्रोल कांस्टेबल के मुताबिक, जैसे ही लोगों को पता चला कि ट्रक में गायें हैं, करीब 400 लोग मौके पर जमा हो गए. कुछ लोगों ने नारे लगाए और ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें:- "मेरे गांव में मुल्लों..." रोजे में था वासिद, मोहित ने बेरहमी से पीटा; मेरठ में मुस्लिम फेरीवाले पर हमला

Add Zee News as a Preferred Source

अट्टापुर पुलिस के मुताबिक, ट्रक पर महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर था और ड्राइवर, दो साथियों के साथ, गायों को बेचने के लिए शादनगर के एक मवेशी बाजार में ले जा रहा था. पुलिस ने बताया कि भीड़ ने तीन लोगों पर हमला किया, जिसमें दो गंभीर रूप से घायल हो गए और एक को मामूली चोटें आईं. तीनों घायलों का अभी इलाज चल रहा है और अभी तक कोई ऑफिशियल शिकायत दर्ज नहीं की गई है.

पुलिस कर रही है जांच
घटना के बाद पुलिस ने ट्रक में भरी गायों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया. अधिकारियों के मुताबिक, सभी जानवरों को जियागुड़ा में श्री समर्थ कामधेनु गौशाला में रखा गया है, जहां उनकी देखभाल की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूरी घटना और उसके बाद हुई हिंसा की जांच की जा रही है. इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में कानून अपने हाथ में न लें.

यह भी पढ़ें:- लखनऊ यूनिवर्सिटी की मस्जिद के पास न नमाज़ न हनुमान चालीसा का पाठ; दोनों पर कार्रवाई

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Hyderabad NewsHyderabad Crime NewsHyderabad ClashCow Transport Truck

Trending news

Hyderabad News
हैदराबाद में गायों से भरे ट्रक की टक्कर के बाद बवाल, भीड़ ने चालक को पीटा
Delhi news
दिल्ली दंगा: फैजान की मौत केस में CBI का एक्शन, दो आरोपी पुलिसकर्मी कोर्ट में हाजिर
Pakistan News
Ramadan आया, महंगाई छाई! पाकिस्तान में खाने-पीने और जरूरी सामान के दाम बेकाबू
Uttar Pradesh news
UP: 3 महीने के मासूम की रहस्यमयी मौत; पिता ने पत्नी पर लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप
mp news
बाबरी के बाद कमाल मौला मस्जिद पर मंडराया खतरा; ASI ने मंदिर होने के दिए खास संकेत!
UP News
मेरठ में बुजुर्ग मुस्लिम फेरीवाले का धर्म जान मोहित ने पीटा, फिर लूट लिए पैसे!
UP News
कानूनी जंग में आजम खान को बड़ी राहत; इलाहाबाद HC ने एक चर्चित केस में दिया संरक्षण
Lucknow University
मस्जिद के पास न नमाज़ न जय श्री राम; लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में सख्त पहरा
Ramadan 2025
फर्ज+ सुन्नत+ नफ्ल+ वाजिब+ मुस्तहब+ मुबाह+ मकरूह और हराम; क्या है इनमें फर्क?
Uttarakhand news
बनभूलपुरा में हजारों को जमीन खाली करने का आदेश, SC ने कहा रमजान बाद दें राहत!