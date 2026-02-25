हैदराबाद में गायों से भरे ट्रक की टक्कर के बाद बवाल, भीड़ ने चालक को पीटा

Hyderabad News: हैदराबाद में आरामघर चौराहे के पास पिलर नंबर 311 के पास गायों को ले जा रहे एक ट्रक की एक कार से टक्कर हो गई. टक्कर के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और नारे लगाने लगी. हिंदू संगठन के सदस्यों ने दावा किया कि गायों को काटने के लिए ले जाया जा रहा था. इसके बाद भीड़ ने "जय श्री राम" के नारे लगाए और ट्रक ड्राइवर और उसके साथ काम करने वाले पर हमला कर दिया. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. यह घटना 24 फरवरी को हुई.

घटना का खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की. पुलिस ने भीड़ को हटाया और धीरे-धीरे जाम सड़क पर ट्रैफिक बहाल किया. एक पेट्रोल कांस्टेबल के मुताबिक, जैसे ही लोगों को पता चला कि ट्रक में गायें हैं, करीब 400 लोग मौके पर जमा हो गए. कुछ लोगों ने नारे लगाए और ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया.

अट्टापुर पुलिस के मुताबिक, ट्रक पर महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर था और ड्राइवर, दो साथियों के साथ, गायों को बेचने के लिए शादनगर के एक मवेशी बाजार में ले जा रहा था. पुलिस ने बताया कि भीड़ ने तीन लोगों पर हमला किया, जिसमें दो गंभीर रूप से घायल हो गए और एक को मामूली चोटें आईं. तीनों घायलों का अभी इलाज चल रहा है और अभी तक कोई ऑफिशियल शिकायत दर्ज नहीं की गई है.

Chaos broke out in Hyderabad after a truck carrying cows collided with a car near Aramghar crossroads, leading locals to suspect illegal transport. A large crowd gathered and allegedly assaulted the driver and his helpers, leaving two seriously injured. pic.twitter.com/kCneUXKnuo — तौसीफ आलम (@Tauseefalamzee) February 25, 2026

पुलिस कर रही है जांच

घटना के बाद पुलिस ने ट्रक में भरी गायों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया. अधिकारियों के मुताबिक, सभी जानवरों को जियागुड़ा में श्री समर्थ कामधेनु गौशाला में रखा गया है, जहां उनकी देखभाल की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूरी घटना और उसके बाद हुई हिंसा की जांच की जा रही है. इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में कानून अपने हाथ में न लें.

