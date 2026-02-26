Advertisement
हैदराबाद में गौरक्षा के नाम पर हिंसा! ट्रक ड्राइवर और हमलावरों को पुलिस ने भेजा जेल

हैदराबाद में गौरक्षा के नाम पर हिंसा! ट्रक ड्राइवर और हमलावरों को पुलिस ने भेजा जेल

Cow Transporter Arrested: हैदराबाद में आरामघर स्क्वायर के पास एक मवेशी ट्रक ड्राइवर और उसके साथियों पर हमले के सिलसिले में पुलिस ने ट्रांसपोर्टर और एक हिंदू संगठन के दो सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. दूसरे संदिग्धों की तलाश जारी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:56 AM IST

हैदराबाद में गौरक्षा के नाम पर हिंसा! ट्रक ड्राइवर और हमलावरों को पुलिस ने भेजा जेल

Hyderabad Cow Vigilante Attack: हैदराबाद के आरामघर स्क्वायर के पास गौरक्षकों ने 24 फरवरी को एक मवेशी ट्रक ड्राइवर और उसके साथियों पर हमला किया. पुलिस ने अब मवेशी ट्रांसपोर्टर और एक हिंदू संगठन के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अट्टापुर सब-इंस्पेक्टर टी जया राज ने बताया कि ट्रक के ड्राइवर, 30 साल के कलीम और उसके दो हेल्परों पर तेलंगाना गौहत्या निषेध और पशु संरक्षण एक्ट, 1977 की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

सब-इंस्पेक्टर टी. जया राज ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स पर हमला करने वालों में शामिल गाय बचाने वाले ग्रुप टाइगर फोर्स के दो सदस्यों पर दंगा करने, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और हमला करने का आरोप लगाया गया है. दोनों को बुधवार 25 फरवरी को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया. ग्रुप के छह और सदस्य अभी भी फरार हैं.  

गाड़ी से हुई थी टक्कर
टी. जया राज  ने आगे कहा कि ट्रक महाराष्ट्र के नागपुर से 13 गाय और 47 बैल लेकर शादनगर के एक मवेशी बाजार में पहुंचाने जा रहा था, तभी पिलर नंबर 311 के पास उसकी टक्कर एक कार से हो गई. टक्कर लगने पर भीड़ जमा हो गई, जिसे शक था कि मवेशियों को बूचड़खाने ले जाया जा रहा है. 

दो लोग गंभीर रूप से हो गए थे घायल
वहीं, सैकड़ों स्थानीय लोगों और गौ रक्षा ग्रुप टाइगर फोर्स के सदस्यों की ड्राइवर और उसके दो हेल्परों से झड़प हो गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक को मामूली चोटें आईं. यात्रा के दौरान एक गाय की मौत हो गई. SI ने बताया कि ट्रांसपोर्टर के पास जानवरों के सर्टिफिकेट या मवेशियों की खरीद-बिक्री से जुड़े कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे. पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को हटाया, ट्रैफिक ठीक कराया और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गई. मवेशियों को जियागुड़ा में श्री समर्थ कामधेनु गौशाला भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें:- हैदराबाद में गायों से भरे ट्रक की टक्कर के बाद बवाल, भीड़ ने चालक को पीटा

 

