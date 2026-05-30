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Zee SalaamSalaam Crime Newsआखिर किसने कराई थी मशहूर वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या? पुलिस ने खोले बड़े राज

आखिर किसने कराई थी मशहूर वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या? पुलिस ने खोले बड़े राज

Hyderabad Lawyer Murder Case: हैदराबाद में मशहूर वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक वक्फ संपत्ति विवाद के चलते 15 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराई गई थी.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 30, 2026, 07:57 AM IST

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आखिर किसने कराई थी मशहूर वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या? पुलिस ने खोले बड़े राज

Hyderabad News: हैदराबाद के एक जाने-माने वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या के संबंध में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने मशहूर वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मुजाहिद आलम खान और उनके पिता महबूब आलम खान भी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक. यह हत्या लंबे समय से चल रहे वक्फ संपत्ति और प्रबंधन विवाद का नतीजा थी.

हैदराबाद कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने बताया कि मलाकपेट और लकड़ीकापुल इलाके की वक्फ संपत्तियों को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई सालों से सिविल, क्रिमिनल और वक्फ ट्रिब्यूनल में मामले चल रहे थे. इसी विवाद के चलते मुजाहिद आलम खान और उनके पिता महबूब आलम खान ने कथित तौर पर 15 लाख रुपये में वकील की हत्या की साजिश रची.

कैसे हुई आरोपियों की गिरफ्तारी?
पुलिस के मुताबिक इस साजिश को हसन अली उर्फ चौस, मुनीर और किशन उर्फ पप्पू जैसे बिचौलियों के जरिए अंजाम दिया गया. बाद में किशन ने विनय नाम के शख्स को शामिल किया, जिसने अभिजीत उर्फ नानी, विक्रम उर्फ चिंटू और मणिदीप उर्फ पोगो नानी को हत्या के लिए तैयार किया. आरोपियों ने कई महीनों तक वकील की गतिविधियों पर नजर रखी और 23 मई को हमला कर हत्या कर दी. पुलिस ने तकनीकी सबूतों और मोबाइल लोकेशन की मदद से जांच आगे बढ़ाई. 27 मई को हरियाणा के पानीपत से किशन उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने पूरी साजिश का खुलासा किया और बाकी आरोपियों के नाम बताए. इसके बाद पुलिस ने हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित घर से मुजाहिद आलम खान को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों को अलग-अलग जगहों से पकड़ा गया.

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इस एंगल से हुई जांच
जांच में सामने आया कि अभिजीत उर्फ नानी हत्या के समय स्कॉर्पियो गाड़ी चला रहा था. वहीं विनय ने पूरी टीम तैयार की, गाड़ी का इंतजाम किया और योजना बनाने में शामिल रहा. विक्रम उर्फ चिंटू ने मुख्य आरोपियों को जोड़ने का काम किया, जबकि मणिदीप उर्फ पोगो नानी घटना के दौरान किशन के साथ मौजूद था. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी, 10.10 लाख रुपये नकद और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं. अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और इस बात की भी जांच की जा रही है कि सुपारी के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा कहां से आया. कमिश्नर सज्जनार ने कहा कि महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान के खिलाफ पहले के हत्या के प्रयास वाले मामलों की भी जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी साफ किया कि इस केस में किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं था और पूरी जांच वैज्ञानिक तरीके से की गई है. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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