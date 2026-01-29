Advertisement
Zee SalaamSalaam Crime Newsउत्तराखंड में कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हमला; भड़की इल्तिजा मुफ्ती, CM धामी से की ये डिमांड

उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हमला; भड़की इल्तिजा मुफ्ती, CM धामी से की ये डिमांड

Iltiija Mufti on Kashmiri Shawl Seller Attack: उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमले से विवाद बढ़ा. इल्तिजा मुफ्ती ने घटना की निंदा करते हुए CM पुष्कर सिंह धामी से दोषियों पर कार्रवाई और कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 29, 2026, 02:39 PM IST

उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हमला; भड़की इल्तिजा मुफ्ती, CM धामी से की ये डिमांड

Kashmiri Shawl Seller Attack in Uttarakhand: उत्तराखंड में एक कश्मीरी शॉल बेचने वाले के साथ कथित हिंसा के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने घायल युवक की तस्वीर शेयर करते हुए घटना की कड़ी निंदा की और उत्तराखंड सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की. इल्तिजा मुफ्ती के अनुसार, 18 साल के कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर उत्तराखंड में लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे उसे कई फ्रैक्चर हुए. 

उन्होंने लिखा कि यह हमला सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरियों के खिलाफ हिंसक हमलों की एक कड़ी का हिस्सा है, जहां अपराधियों को संस्थागत सुरक्षा और छूट का भरोसा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा, "इस 18 साल के कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर उत्तराखंड में लोहे की रॉड से तब तक हमला किया गया जब तक उसकी हड्डियां टूट नहीं गईं. यह भारत में कश्मीरियों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाओं में से एक है, जहां अपराधियों को पता है कि वे बच जाएंगे. ये अब सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं. बीजेपी सक्रिय रूप से इन 'कुछ लोगों' को मुख्यधारा में ला रही है, जो अब हाशिये पर नहीं हैं."

सीएम से कार्रवाई की मांग
राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सवाल उठाते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, "पुष्कर सिंह धामी, क्या हम आपसे कार्रवाई करने का अनुरोध कर सकते हैं?" फिलहाल, इस मामले में स्थानीय प्रशासन या उत्तराखंड सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

मुसलमानों को किया जा रहा है परेशान
गौरतलब है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की लहर जारी है. मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज सबसे ज़्यादा BJP शासित राज्यों में बोए जा रहे हैं. एक समुदाय दूसरे को देखना भी नहीं चाहता. कई जगहों पर छोटे मुस्लिम व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है. बेगुनाह मुसलमानों को बीफ रखने के शक में पीट-पीटकर मारा भी जा रहा है.

