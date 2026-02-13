Advertisement
Zee SalaamSalaam Crime News‘जंगल ले जाकर पैर में गोली मारी’, जज के सामने कैदी ने खोली फर्जी एनकाउंटर की परत

UP Police Fake Encounter Case: यूपी पुलिस पर सहारनपुर की देवबंद जेल में एक फेक "हाफ एनकाउंटर" करने का आरोप लगा है. एक कैदी ने ACJM परविंदर सिंह के सामने दावा किया कि उसे जंगल में ले जाया गया, पैर में गोली मारी गई और एनकाउंटर नकली था, जिससे पुलिस की परफॉर्मेंस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 13, 2026, 10:01 AM IST

Trending Photos

Saharanpur Fake Encounter News: उत्तर प्रदेश में हाफ-एनकाउंटर का ट्रेंड बढ़ रहा है. इस घटना के लिए UP पुलिस और योगी आदित्यनाथ प्रशासन की कई बार आलोचना हो चुकी है. हाल ही में सहारनपुर जिले में एक कथित फर्जी हाफ एनकाउंटर का मामला सामने आया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर के तरीकों पर एक सख्त टिप्पणी की थी. इस बीच देवबंद कोर्ट के ACGM परविंदर सिंह ने खुद देवबंद जेल का दौरा किया और कथित एनकाउंटर में घायल कैदियों से सीधे पूछताछ की. 

जांच के दौरान जज ने घायल कैदियों को लाइन में खड़ा किया और उनके बयान सुने. जांच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कैदी दिखाई दिया, जिसने पहले कथित फेक एनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी. जज ने उससे पूरी घटना के बारे में डिटेल में पूछताछ की. कैदी ने आरोप लगाया कि वह सहारनपुर में अपनी कोर्ट की सुनवाई के दिन बागपत से लौट रहा था, जब पुलिस ने उसे शामली के एक पार्क से उठाया. उसने दावा किया कि उसके मोबाइल फोन की लोकेशन से उस समय उसके ठिकाने का सबूत मिल सकता है.

जज के सामने किया बड़ा खुलासा
कैदी का आरोप है कि उसे पहले पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसे पीटा गया और बिजली के झटके दिए गए. फिर उससे जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाया गया. उसने बताया कि शाम होने के बाद उसे जंगल में ले जाया गया. फिर पुलिस स्टेशन से एक बाइक बुलाई गई और उसके पैर पर कपड़ा बांधकर करीब आठ इंच की दूरी से उसे गोली मार दी गई. कैदी ने यह भी आरोप लगाया कि गोली मारने के बाद पुलिसवालों ने खुद देसी पिस्तौल से गोली चलाई, जिससे पूरी घटना एनकाउंटर जैसी लग रही थी. जब जज ने उससे पूछा कि गोली कैसे चली, तो कैदी वहीं बैठकर पूरी घटना को दोहराता रहा. इसी तरह, जज ने दूसरे कथित 'हाफ एनकाउंटर' में घायल हुए कैदियों से भी अलग से पूछताछ की.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह मामला दो महीने पहले तब शुरू हुआ जब गोहत्या के आरोप में गिरफ्तार शहजाद को कथित एनकाउंटर के बाद गोली लगने से जेल भेज दिया गया था. अब ज्यूडिशियल जांच के दौरान शहजाद ने जज के सामने अपनी पूरी कहानी पेश की है. शहजाद ने यह भी दावा किया कि पूरा ऑपरेशन उसे फंसाने के लिए पहले से प्लान किया गया था और रचा गया था. जांच में यह भी आरोप सामने आए कि कुछ पुलिसवालों ने व्यापारियों से पैसे वसूले और विरोध करने वालों को डराने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया.

हाईकोर्ट ने की थी सख्त टिप्प्णी
इस पूरी घटना के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणियां भी चर्चा में आ गई हैं. एनकाउंटर से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को 'पुलिस स्टेट' नहीं बनने दिया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ पुलिस अधिकारी जल्दी प्रमोशन और तारीफ पाने के लिए आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें घायल कर देते हैं. यह कमेंट राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्ण और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) संजय प्रसाद की मौजूदगी में किया गया. 

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Saharanpur newsSaharanpur Fake Encounter NewsSaharanpur Fake EncounterDeoband Jail

