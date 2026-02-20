Jabalpur Clash: दुर्गा मंदिर में आरती आरती के दौरान विवाद से बवाल, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा इलाके में दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गया. इस झड़प के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया है. आजाद चौक पर एक युवक ने कथित तौर पर मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की, जिससे दो समुदायों के लोगों के बीच झगड़ा हो गया. कुछ ही देर में मामला पत्थरबाजी तक बढ़ गया और दर्जनों लोग लाठी-डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आए. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि झगड़ा लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर शुरू हुआ. दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने आरती के दौरान स्पीकर की तेज आवाज पर एतराज जताया, जिससे दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई. हालात काबू से बाहर हो गए. यह इलाका आजाद चौक के वार्ड नंबर 5 में है, जहां दुर्गा मंदिर और मदीना अहले सुन्नत मस्जिद आमने-सामने हैं.

घटनास्थल पर पहुंचे बड़े अधिकारी

स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों धार्मिक स्थलों की नजदीकी पहले भी तनाव की वजह रही है. रमजान का महीना शुरू होने से हालात और बिगड़ गए. घटना की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया. जबलपुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल (IG), DIG, कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट समेत कई सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की. इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और घरों के अंदर रहने की अपील की है.

SSP ने क्या कहा?

पुलिस ने इस घटना में दो दर्जन से ज़्यादा संदिग्ध लोगों की पहचान की है, जिनमें से 15 से ज़्यादा को हिरासत में लिया गया है. हिंसा में इस्तेमाल की गई कुछ गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है. पुलिस घटना के पीछे के असली मकसद और पत्थरबाजी में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. SSP संपत उपाध्याय ने बताया कि मंदिर के पास दोनों पक्षों के बीच करीब 10 मिनट तक टकराव हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई. सूचना मिलने पर सिहोरा, खितौली और गोसलपुर थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जबलपुर से और फोर्स भेजी गई. हालात अब कंट्रोल में हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.