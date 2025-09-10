बिहार के अफजल ने राजस्थान में किया नाबालिग लड़की से रेप, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Jalore POCSO Court Verdict: राजस्थान के जालौर जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति ने नाबालिग से रेप किया. इस घटना के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था. अब अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी मोहम्मद अफजल को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक की अदालत ने बिहार निवासी मोहम्मद अफजल को दोषी करार देते हुए उसे ₹20,000 जुर्माने से भी दंडित किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित के मुताबिक, यह मामला 24 दिसंबर 2024 का है. भीनमाल थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची घर से सामान लेने गई थी और देर रात तक वापस नहीं लौटी. परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला. इस पर पीड़िता के पिता ने भीनमाल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

पुलिस ने खोजबीन कर पीड़िता को सुरक्षित दस्तयाब किया और उसके बयान दर्ज किए. बयान और मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूरा किया और अदालत में आरोपपत्र पेश किया.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों और 36 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए. सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की पड़ताल के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया. पॉक्सो कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मोहम्मद अफजल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया.