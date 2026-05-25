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Zee SalaamSalaam Crime Newsकश्मीर में एक और आसिफा: 12 साल की लड़की का रेप और हत्या, पास में मिला कुराना और चप्पल

कश्मीर में एक और आसिफा: 12 साल की लड़की का रेप और हत्या, पास में मिला कुराना और चप्पल

Vadgam Rape News: बडगाम जिले के गलवानपोरा गांव में 12 साल की लड़की 4 बजे बच्ची अपने घर से पास के मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए निकली थी. लेकिन वह वापस नहीं लौटी; जब उसकी खोज की गई, तो एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 25, 2026, 04:01 PM IST

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कश्मीर में एक और आसिफा: 12 साल की लड़की का रेप और हत्या, पास में मिला कुराना और चप्पल

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के गलवानपोरा गांव में 12 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित रेप और हत्या की दर्दनाक घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में गुस्सा और मातम का माहौल है. इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार 23 मई 2026 की शाम करीब 4 बजे बच्ची अपने घर से पास के मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए निकली थी. परिवार के मुताबिक वह रोजाना की तरह पढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन देर शाम तक वापस घर नहीं लौटी. पहले परिवार के लोगों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की. काफी देर तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर गांव के लोग भी खोजबीन में शामिल हो गए. रातभर परिवार और ग्रामीण बच्ची की तलाश करते रहे. गांव के अलग-अलग इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद रात करीब 10 बजे बडगाम पुलिस स्टेशन में बच्ची के लापता होने और अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

इस हालात में मिली लड़की
रविवार 24 मई 2026 की सुबह करीब 7:15 बजे बच्ची का शव उसके घर से लगभग 200 मीटर दूर एक खेत से बरामद हुआ. शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बच्ची के साथ पहले दरिंदगी की गई और बाद में उसकी हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया. मामले को लेकर बडगाम के एसएसपी हरि प्रसाद के.के ने मीडिया को बताया कि शुरुआती जांच में मामला रेप और मर्डर का प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने एफआईआर में बलात्कार और हत्या से जुड़ी गंभीर धाराएं जोड़ दी हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

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परिवार का है बुरा हाल
घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बच्ची को जल्द न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी जैसी कड़ी सजा दी जानी चाहिए. कई लोगों ने इस घटना को इंसानियत को शर्मसार करने वाला बताया. प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे. पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है. वहीं बच्ची के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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