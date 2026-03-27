झारखंड के गढ़वा में भीड़ बेकाबू , रामनवमी जुलूस में पत्थरबाजी, कई घायल

Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा जिले के रामकंडा थाना क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस हिंसा में 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. इस झड़प के बाद इलाके में तनाव की स्थिति हो गई है. गुरुवार देर शाम निकाले जा रहे एक जुलूस के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

रिपोर्टों के अनुसार, रामनवमी को लेकर इलाके में पहले से ही तनाव पनप रहा था. जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद बुधवार रात से ही शुरू हो गया था, जिसे पुलिस ने हस्तक्षेप कर अस्थायी रूप से शांत कर दिया था. गुरुवार को महा अष्टमी के अवसर पर जुलूस पुलिस सुरक्षा के बीच निकाला जा रहा था. जब जुलूस कौआखोह स्थित 'शिव चबूतरा' के पास पहुंचा, तो एक विशेष समुदाय के सदस्यों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया. इससे दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो जल्द ही एक हिंसक झड़प में बदल गई.

कई लोग हो गए हैं घायल

दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस हिंसा में आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों में कई पुलिसकर्मी शामिल हैं. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने शुरू में भीड़ को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. लेकिन, जब भीड़ हिंसक हो गई, तो उन्हें हल्का बल प्रयोग करने और आंसू गैस के गोले दागने के लिए मजबूर होना पड़ा. घटना की सूचना मिलते ही, SP अमन कुमार और DIG कौशल किशोर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. पूरे इलाके को एक किलेबंद क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र में सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

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DIG ने दिया ये आदेश

मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब तक एक दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है. DIG कौशल किशोर ने बताया कि रामनवमी से पहले भी पुलिस सुरक्षा के बीच एक झांकी जुलूस निकाला गया था. इसके बावजूद उस पर भी पत्थरबाजी की गई थी. उन्होंने पुष्टि की कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और अब स्थिति स्थिर है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.