झारखंड के गिरिडीह में मस्जिद पर पथराव, गांव में बढ़ा तनाव; पुलिस ने संभाला मोर्चा

Jharkhand News: झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत तीनमहुआ गांव में बुधवार देर शाम मस्जिद पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है और गांव समेत आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

घटना की सूचना मिलते ही ASP वीरेंद्र कुमार चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीपीओ, बीडीओ, अंचल अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की. पुलिस ने गांव में कैंप कर दिया है और लगातार निगरानी रखी जा रही है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है. इसके अलावा करीब 30 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं. सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की कोशिश जारी है.

ASP वीरेंद्र कुमार चौधरी ने क्या कहा?

पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. ASP वीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव में प्रतिबंधित पशु का कटा हुआ सिर मिलने की घटना के बाद माहौल पहले से तनावपूर्ण था. ग्रामीण लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इसी मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी और बुधवार को बाहरी लोगों के गांव में पहुंचने के बाद स्थिति बिगड़ गई.

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पुलिस ने संभाला मोर्चा

चश्मदीदों के मुताबिक, देर शाम कुछ लोगों ने मस्जिद पर पथराव किया, जिससे वहां लगे शीशे, लाउडस्पीकर और दूसरे सामान क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के दौरान अफरा-तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत पहुंचकर हालात को संभाला. इस पूरी घटना में थाना का एक चौकीदार भी घायल हो गया है. प्रशासन ने गांव के सभी प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी है ताकि बाहरी लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके और किसी भी तरह की नई घटना को रोका जा सके. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा न करने की अपील की है.