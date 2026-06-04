Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3237596
Zee SalaamSalaam Crime Newsझारखंड के गिरिडीह में मस्जिद पर पथराव, गांव में बढ़ा तनाव; पुलिस ने संभाला मोर्चा

झारखंड के गिरिडीह में मस्जिद पर पथराव, गांव में बढ़ा तनाव; पुलिस ने संभाला मोर्चा

Giridih Mosque Attack: झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत तीनमहुआ गांव में मस्जिद पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है. प्रशासन ने हालात को देखते हुए गांव और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 04, 2026, 03:38 PM IST

Trending Photos

झारखंड के गिरिडीह में मस्जिद पर पथराव, गांव में बढ़ा तनाव; पुलिस ने संभाला मोर्चा

Jharkhand News: झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत तीनमहुआ गांव में बुधवार देर शाम मस्जिद पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है और गांव समेत आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

घटना की सूचना मिलते ही ASP वीरेंद्र कुमार चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीपीओ, बीडीओ, अंचल अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की. पुलिस ने गांव में कैंप कर दिया है और लगातार निगरानी रखी जा रही है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है. इसके अलावा करीब 30 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं. सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की कोशिश जारी है. 

ASP वीरेंद्र कुमार चौधरी ने क्या कहा?
पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. ASP वीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव में प्रतिबंधित पशु का कटा हुआ सिर मिलने की घटना के बाद माहौल पहले से तनावपूर्ण था. ग्रामीण लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इसी मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी और बुधवार को बाहरी लोगों के गांव में पहुंचने के बाद स्थिति बिगड़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने संभाला मोर्चा
चश्मदीदों के मुताबिक, देर शाम कुछ लोगों ने मस्जिद पर पथराव किया, जिससे वहां लगे शीशे, लाउडस्पीकर और दूसरे सामान क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के दौरान अफरा-तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत पहुंचकर हालात को संभाला. इस पूरी घटना में थाना का एक चौकीदार भी घायल हो गया है. प्रशासन ने गांव के सभी प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी है ताकि बाहरी लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके और किसी भी तरह की नई घटना को रोका जा सके. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा न करने की अपील की है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

TAGS

Giridih Mosque AttackJharkhand newsMosque vandalism

Trending news

Giridih Mosque Attack
झारखंड के गिरिडीह में मस्जिद पर पथराव, गांव में बढ़ा तनाव; पुलिस ने संभाला मोर्चा
bhopal news
जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों में भर दिया बारूद, अब उसी बरकतउल्ला का मिटेगा नाम?
delhi blast case
Delhi Blast Case में 10 आरोपियों पर शिकंजा, NIA कोर्ट ने आरोपियों की हिरासत बढ़ाई
Najib Jung on Friday Namaz
"जुमे की नमाज से दिक्कत हो तो...", दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग की मुसलमानों को नसीहत
Mumbai News
Hajj 2026: मुंबई एयरपोर्ट पर हाजियों का सामान गायब, घंटों तक परेशान रहे लोग
Delhi news
दिल्ली अग्निकांड में मुस्लिम युवक बने फरिश्ते, मौत के मुंह से खींच लाए कई जिंदगियां
turkey pakistan friendship
“भारत नाराज है तो.” पाकिस्तान संग दोस्ती पर तुर्किये का खुला ऐलान; जानें पूरा मामला
Israel Lebanon Ceasefire
इजरायल-लेबनान सीजफायर पर बनी सहमति, लेकिन IDF ने रख दी बड़ी शर्त
Bulandshahr news
Watch: राजकुमार के कहने पर मंदिर कैंपस में पढ़ी नमाज, असर मोहम्मद पहुंचा जेल
iran us conflict
अब मिडिल ईस्ट में ट्रंप की मनमानी पर लगाम, ईरान युद्ध रोकने को US संसद में बगावत