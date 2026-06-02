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Zee SalaamSalaam Crime News“मिडिल-ईस्ट की तरह हाथ-पैर काटें”, रेप केस की सुनवाई में क्यों भड़क गए कर्नाटक HC के जज?

“मिडिल-ईस्ट की तरह हाथ-पैर काटें”, रेप केस की सुनवाई में क्यों भड़क गए कर्नाटक HC के जज?

Karnataka High Court on Rape Case: कर्नाटक हाईकोर्ट में रेप आरोपी की जमानत सुनवाई के दौरान जस्टिस आर. नटराज ने बढ़ते अपराधों पर सख्त टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि भारत में कानून का डर खत्म हो रहा है और मिडिल-ईस्ट जैसी कड़ी सजा से ही अपराध पर रोक लग सकती है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 02, 2026, 08:21 AM IST

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“मिडिल-ईस्ट की तरह हाथ-पैर काटें”, रेप केस की सुनवाई में क्यों भड़क गए कर्नाटक HC के जज?

Karnataka High Court on Rape Case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने देश में बढ़ते अपराध और कानून के प्रति लोगों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है. एक रेप आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने बेहद सख्त टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपराध करने से डर खत्म होता जा रहा है. यह मामला 23 साल के गोपी रेड्डी कार्तिक रेड्डी से जुड़ा है, जो मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान का छात्र है. उस पर रेप का आरोप है और वह 5 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है. उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आर. नटराज की बेंच ने कानून व्यवस्था और अपराधों पर तीखी टिप्पणी की.

जस्टिस नटराज ने कहा कि भारत में अपराधियों के खिलाफ सख्ती की कमी है, जिसके कारण “कानून ने अपने दांत खो दिए हैं.” उन्होंने कहा कि मिडिल-ईस्ट देशों में अपराधियों को सख्त सजा दी जाती है, इसलिए वहां लोग कानून तोड़ने से डरते हैं. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर यहां भी अपराधियों के हाथ-पैर काटने जैसी कठोर सजा दी जाए, तो शायद लोग कानून का पालन करना सीखें. अदालत ने आरोपी को तुरंत राहत देने से इनकार करते हुए कहा, “अगर आपने नमक खाया है, तो पानी भी पीना पड़ेगा.” कोर्ट ने कहा कि आरोपी को कुछ दिन और जेल में रहने दिया जाए ताकि उसे जेल की आदत हो जाए. अदालत ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में उसे सजा होती है, तो उसे फिर जेल लौटना पड़ सकता है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, पीड़िता और आरोपी मणिपाल में क्लासमेट थे. शिकायत में कहा गया है कि जुलाई 2023 में आरोपी ने लड़की को प्रपोज किया था. शुरुआत में दोनों के बीच रिश्ता बना, लेकिन बाद में लड़की ने दूरी बना ली. आरोप है कि 12 सितंबर 2023 को आरोपी ने बातचीत के बहाने लड़की को अपने फ्लैट पर बुलाया और वहां उसकी इच्छा के खिलाफ यौन उत्पीड़न किया. पीड़िता के मुताबिक, इस घटना के बाद वह गहरे सदमे और डिप्रेशन में चली गई. उसने इलाज भी कराया और बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग और उडुपी महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 375(ए) और 376 के तहत मामला दर्ज किया गया.

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बचाव पक्ष ने क्या कहा?
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई कि आरोपी करीब दो महीने से जेल में बंद है और उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है. वकील ने कहा कि मामला पुरानी घटना से जुड़ा है और आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए. लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 जून को तय की है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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