/UP News: वलीमे की दावत से पहले दूल्हे फरमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शादी की खुशियां फीकी पड़ीं

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Kairana News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना कस्बे में मौजूद एक मैरिज होम में 18 जून को आयोजित एक वलीमा समारोह के दौरान कथित रूप से प्रतिबंधित मांस परोसे जाने की सूचना पुलिस को मिली. सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की. पुलिस का कहना है कि मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. इस घटना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है.
वहीं, इस घटना को लेकर हिंदू धर्मगुरु यशवीर महाराज ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने मैरिज होम संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई करने और पूरे मामले की गहन जांच कराने की मांग उठाई है. यशवीर महाराज ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अगर मामले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और संबंधित मैरिज होम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तो वह सात दिन बाद हिंदू समाज के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने प्रशासन को सात दिन का अल्टीमेटम भी दिया है.
पुलिस कर रही है जांच
यशवीर महाराज ने आगे कहा कि यह मामला केवल कानून के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई करने की मांग की है. दूसरी तरफ, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, कैराना में फरमान की शादी के बाद वलीमे की तैयारी चल रही थी और एक मैरिज हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसी दौरान पुलिस ने कथित तौर पर गोमांस लाने के आरोप में दूल्हे फरमान और एक दूसरे आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, मैरिज हॉल का संचालक अनीस अंसारी मौके से फरार हो गया. फरमान चंडीगढ़ में महिलाओं के सूट की दुकान चलाता है और अपनी शादी के लिए करीब 20 दिन पहले ही कैराना आया था. उसके पिता फुरकान भी स्थानीय स्तर पर महिलाओं के सूट का कारोबार करते हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.