/UP News: निकाह से पहले फूटा बड़ा राज! पहली बीवी पहुंची तो रुक गई शादी, पुलिस ने दूल्हे को लिया हिरासत में

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Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में चकेरी पुलिस स्टेशन इलाके के एक मैरिज लॉन में एक मुस्लिम व्यक्ति शादी करने पहुंचा था, तभी दूल्हे की पहली बीवी वहां आ गई और शादी रुकवा दी. महिला का इल्जाम है कि उसका पति बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहा था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, दूल्हे को हिरासत में लिया और दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू की.
दरअसल, यह घटना चकेरी पुलिस स्टेशन इलाके के श्याम नगर में एक मैरिज लॉन में हुई. चमनगंज की एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने 2022 में जूही लाल कॉलोनी के एक इंटीरियर डिजाइन बिजनेसमैन से शादी की थी. 2024 में दोनों के बीच झगड़ा हो गया और मामला अभी कोर्ट में चल रहा है. महिला का आरोप है कि कानूनी विवाद के बावजूद उसका पति दूसरी महिला से शादी करने जा रहा था.
पड़ोसी ने किया था भंडाफोड़
महिला के मुताबिक, उसे अपने पति की दूसरी शादी के बारे में एक पड़ोसी से पता चला. उसने अपने पति और उसके परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद वह अपनी बहन के साथ सीधे मैरिज लॉन पहुंची और शादी का विरोध किया. अचानक हुए हंगामे से शादी समारोह में अफरातफरी मच गई और करीब एक घंटे तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा.
सूचना मिलने पर चकेरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया.
पुलिस ने दुल्हे को हिरासत में लिया
पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लिया और दोनों पक्षों को पुलिस चौकी ले गई, जहां देर रात तक पूछताछ और बातचीत चलती रही. पुलिस ने दोनों पक्षों से औपचारिक शिकायत देने को कहा है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि अगर पीड़ित पक्ष आरोपी के खिलाफ़ केस दर्ज कराना चाहता है, तो उन्हें औपचारिक शिकायत देनी होगी. इसके बाद पुलिस केस दर्ज करेगी और मामले में आगे की कार्रवाई करेगी.