/Karnataka News: 9 साल के बेटे का जबरन धर्मांतरण? पिता की शिकायत पर दो आरोपी गिरफ्तार

राज्य चुनें
Karnataka News: कर्नाटक के कोडागु जिले में नौ साल के एक बच्चे के कथित जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है. मामला कुशलनगर क्षेत्र का है, जहां रहने वाले राजीव नामक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, उनके 9 साल के बेटे को उसकी मां के साथ केरल के मलप्पुरम जिले स्थित एक मस्जिद में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उसका खतना कराया गया और उसकी धार्मिक पहचान बदल दी गई. राजीव का आरोप है कि यह सब उनकी सहमति के बिना किया गया.
शिकायत में राजीव ने सलीम और जलील नाम के दो व्यक्तियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी पत्नी सचिता को प्रभावित किया और कथित धर्मांतरण की प्रक्रिया में मदद की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सचिता कुशलनगर के निसर्गधाम पर्यटन केंद्र क्षेत्र में स्थित एक दुकान में सेल्सवुमन के तौर पर काम करती थीं. इसी दौरान उनकी पहचान आरोपियों से हुई थी. शिकायत में कहा गया है कि करीब एक महीने पहले सचिता अपने बेटे के साथ केरल के मंजेरी क्षेत्र गई थीं और वहां कई सप्ताह तक रहीं. इसी दौरान बच्चे का कथित तौर पर खतना कराया गया और उसका धर्म परिवर्तन किया गया.
संगठनों ने की जांच की मांग
मामले की जानकारी तब सामने आई जब कुशलनगर में इस कथित धर्मांतरण की चर्चा फैलने लगी. इसके बाद राजीव ने स्थानीय संगठनों की मदद से पुलिस से संपर्क किया और कानूनी कार्रवाई की मांग की. स्थानीय कार्यकर्ताओं और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बच्चे को केरल से वापस लाया गया. फिलहाल उसे देखरेख और काउंसलिंग के लिए रखा गया है. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बच्चे को शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा हो सकता है, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक कोई विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है.
पुलिस इस एंगल से कर रही है जांच
दूसरी तरफ, सचिता ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया है कि उन्होंने अपनी इच्छा से नया धर्म अपनाया और धार्मिक शिक्षाओं से प्रभावित होकर यह फैसला लिया. पुलिस उनकी इस बात की भी जांच कर रही है और मामले के सभी पहलुओं को खंगाल रही है. वहीं, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच चल रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जिसमें बच्चे की भलाई, कथित धर्म-परिवर्तन के हालात और आरोपी की भूमिका शामिल है. जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.