UP News: याबूक ने बूढ़ी मां आयशा बेगम की गला घोंटकर हत्या की, इलाके में मचा हड़कंप

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक बेटे ने नशे की हालत में अपनी बूढ़ी मां का गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी. त्योहारों के जश्न के बीच हुई इस घटना से पूरा इलाका सन्न रह गया है. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया.

दरअसल, 70 साल की आयशा बेगम कौशांबी जिले के कोखराज पुलिस स्टेशन इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थीं. परिवार वालों और पड़ोसियों के मुताबिक, आयशा बेगम का 40 साल का बेटा याकूब शराबी था और नशे में अक्सर अपनी मां से झगड़ा करता था. उसने कई बार अपनी मां के साथ मारपीट भी की थी, लेकिन परिवार की बदनामी के डर से मामला दबा दिया गया था. बताया जा रहा है कि 22 रजब की रात घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं. आयशा बेगम किचन में मीठे पकवान बना रही थीं. इसी दौरान उनका अपने बेटे याकूब से झगड़ा हो गया. नशे में धुत याकूब ने पहले गाली-गलौज की और फिर अचानक अपनी मां के साथ मारपीट शुरू कर दी. आयशा बेगम की चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन याकूब का गुस्सा बेकाबू था.

याकूब ने मां की हत्या की

आरोप है कि याकूब अपनी मां को घसीटकर एक कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया. थोड़ी देर बाद कमरे से आवाजे आना बंद हो गईं. जब दरवाजा खोला गया, तो आयशा बेगम जमीन पर बेहोश पड़ी थीं. उनका गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही कोखराज पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राजेश कुमार, एडिशनल एसपी और सर्किल ऑफिसर ने भी घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान चलाया और आरोपी याकूब को उसके घर से थोड़ी दूरी पर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि घरेलू विवाद और शराब की लत ही हत्या की मुख्य वजह थी. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.