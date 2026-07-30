/शौहर सऊदी गया, भतीजे ने किया रेप; गर्भवती हुई तो कराया गर्भपात, अब ससुरालियों ने घर से निकाला!

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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक औरत ने अपने ही ससुरालियों पर मुबय्यना तौर पर संगीन जुल्म करने का इल्जाम लगाया है. उन्होंने जिला इंतजामिया से इंसाफ की गुहार लगाई है. मुतास्सिरा का कहना है कि शौहर के रोजगार के लिए सऊदी अरब जाने के बाद उसके रिश्ते के भतीजे ने पहले उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, फिर उसे लगातार डराकर अपनी हवस का निशाना बनाता रहा. यह घटना इलाके में चर्चा का मौजूं बनी हुई है.
यह मामला कौशांबी जिले के कोखराज थाना इलाके का है. मुतास्सिरा का इल्जाम है कि जब उसने मुखालफत की तो उसे घर से निकाल दिया गया, जबकि पुलिस से मदद मांगने पर भी उसे मायूसी ही हाथ लगी. अब वह इंसाफ की उम्मीद में अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रही है.
मुतास्सिरा ने गुरुवार (30 जुलाई) को पुलिस अधीक्षक (एसपी) को शिकायती पत्र देकर अपनी आपबीती सुनाई. पुलिस को दी गई शिकायत में मुतास्सिरा ने बताया कि उसकी शादी 10 अक्टूबर 2015 को सरायअकिल थाना इलाके के एक गांव में हुई थी. शादी के कुछ समय बाद उसका शौहर रोजी-रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया. शौहर के विदेश जाने के बाद परिवार का एक भतीजा उस पर गलत नजर रखने लगा.
औरत का इल्जाम है कि एक दिन जब वह घर में अकेली थी, तभी मुल्जिम भतीजे ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया. इसके बाद वह लगातार धमकियां देकर उसके साथ रेप करता रहा. मुतास्सिरा ने यह इल्जाम लगाया कि इस दौरान वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसका गर्भपात भी करा दिया गया.
मुतास्सिरा का कहना है कि जब उसका शौहर विदेश से लौटा या उससे बात हुई तो उसने पूरी वारदात की जानकारी दी, लेकिन शौहर ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया. इससे वह और ज्यादा खौफजदा और मायूस हो गई. इसके बाद वह अपने मायके पहुंची और अपने वालिदैन को ससुराल में हुए मुबय्यना जुल्म की पूरी दास्तान सुनाई. यह सुनकर परिवार सदमे में आ गया.
पुलिस को मुतास्सिरा ने बताया कि वह अपने मां-बाप के साथ शिकायत लेकर थाने पहुंची, लेकिन वहां भी उसकी फरियाद नहीं सुनी गई और उसे भगा दिया गया. पुलिस से राहत न मिलने के बाद अब वह आला अफसरों से इंसाफ की गुहार लगा रही है. मुतास्सिरा ने एसपी से पूरे मामले की शफ्फाफ तौर पर जांच कर मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और उसे इंसाफ दिलाने की मांग की है.